«Бойовий кіт»: волинянка мобілізувалася до війська разом із домашнім улюбленцем. ВІДЕО

«Бойовий кіт»: волинянка мобілізувалася до війська разом із домашнім улюбленцем. ВІДЕО
Волинянка Людмила третій рік служить у 100 окремій механізованій бригаді на посаді начальниці господарчого відділення. Вона відповідає за харчування у їдальні. Разом із нею щодня на службі — бойовий кіт Ґріджьо.

Історію бійчині розповіли у пресцентрі 14 ОМБр, - пише "Суспільне".

До лав бригади влітку Людмила мобілізувалася у 2022 році. Зі слів волинянки, про те, що в бригади є потреба в кухарях дізналася від чоловіка своєї сестри. До початку повномасштабної війни Людмила була власницею кафе, а в перші дні війни разом із дітьми сестри виїхала на декілька місяців в Італію.

Після повернення з-за кордону у 2022 році до будинку волинянки прибився кіт. Через те, що він має шерсть сірого кольору, вирішили його так і назвати: слово "ґріджьо" (grigio) з італійської перекладається як "сірий".

"Я пішла в армію. Ґріджьо не було з ким лишити вдома. Прийшла я в ТЦК і сказала, що йду в армію, але в мене кіт вдома, то я з котом. Так посміялися, сприйняли за жарт, але пізніше так і вийшло. Спочатку ми були на Волині, а вже другу ротацію з ним на сході", — розповіла бійчиня.

Бойового кота Людмила завжди бере з собою на службу.

"Він мені допомагає морально. Його всі побратими люблять. Питають у мене: "Чи є Ґріджьо на службі сьогодні, чи немає". Чи щасливий Ґріджьо? Я думаю, що так. І переїзди, і нові люди, і любов моя та побратимів... Думаю, як коту йому повезло, а мені з ним", — сказала Людмила.

Єдність та братерство, зазначила волинянка, додають віри у перемогу України над Росією. "Перемогу відсвяткуємо з Ґріджьо", — додала Людмила.



Що відомо про бойовий шлях 100 ОМБр
У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.

За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".

Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.

У квітні 2024-го підрозділи 100 механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці "Сталевої сотки" повернулися з передової на відновлення. З серпня 2024-го 100 ОМБр знову повернулася до виконання бойових завдань на східній ділянці фронту.

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Теги: Волинь, Україна, війна, 14 ОМБр
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