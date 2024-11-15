ЗСУ атакували позиції росіян з кількох напрямків





Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, - пише



«На Курщині великі переживання в Росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють», – йдеться у дописі.



Напередодні президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія втратила до батальйону північнокорейських солдатів в районі села Махновка в Курській області РФ.



Як заявив 1 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, загалом втрати російської армії на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу і більше ніж тисяча одиниць техніки.



Збройні сили України почали операцію в Курській області 6 серпня, зайнявши понад 1 тисячу квадратних кілометрів. Потім російська армія за допомогою військ КНДР змогла відбити частину території.



У листопаді агенція Reuters із посиланням на високопоставлене українське військове джерело, яке працює в Генеральному штабі України, повідомила, що Україна через російські контратаки втратила понад 40% території в Курській області РФ, яку вона захопила під час бойових дій у серпні. За даними джерела, Росія розгорнула близько 59 тисяч військових у Курській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Курській області РФ Збройні сили України атакували російські війська з кількох напрямків.Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, - пише "Радіо Свобода" «На Курщині великі переживання в Росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють», – йдеться у дописі.Напередодні президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія втратила до батальйону північнокорейських солдатів в районі села Махновка в Курській області РФ.Як заявив 1 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, загалом втрати російської армії на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу і більше ніж тисяча одиниць техніки.Збройні сили України почали операцію в Курській області 6 серпня, зайнявши понад 1 тисячу квадратних кілометрів. Потім російська армія за допомогою військ КНДР змогла відбити частину території.У листопаді агенція Reuters із посиланням на високопоставлене українське військове джерело, яке працює в Генеральному штабі України, повідомила, що Україна через російські контратаки втратила понад 40% території в Курській області РФ, яку вона захопила під час бойових дій у серпні. За даними джерела, Росія розгорнула близько 59 тисяч військових у Курській області.

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