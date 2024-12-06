Українці отримують гроші в рамках програми «єКнига»

Українці отримують гроші в рамках програми «єКнига»
В Україні 18-річні громадяни можуть отримати майже тисячу гривень на купівлю книг. Кошти вже "полетіли" на рахунки перших заявників.

На програму "єКнига" подали заявки вже понад 50 тисяч вісімнадцятирічних українців. Перші заявники вже отримали свої виплати, зазначає 24 Канал з посиланням на Український інститут книги.

"єКнига" – програма державної підтримки у розмірі 908 гривень на купівлю книг (в паперовому, електронному і аудіоформатах) для 18-річних українців.

Аби скористатися програмою, потрібно:

встановити застосунок Дія на смартфон;
відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки для єКниги в одному з банків-учасників програми;
подати заяву в застосунку Дія.
Список книгарень, у яких можна придбати книги, доступний за посиланням.

Проєкт реалізовує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України спільно з Міністерство цифрової трансформації України та Українським інститутом книги.

Більше про книжкову ініціативу
Послуга діє лише на книжки, що видані українською мовою.
Проєкт "єКнига" стартував у рамках "Зимової єПідтримки".
Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. В іншому разі повернуться на рахунок Українського інституту книги,
Ініціатива має на меті не лише заохотити молодь до читання, а й підтримати українську книговидавничу галузь.

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Теги: Україна, війна, єКнига, гроші
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