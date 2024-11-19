Президент вручив орден родичам загиблого воїна з Волині Андрія Вовка

Андрія Вовка, який загинув, захищаючи країну.



Подія відбулася в столиці, - повідомляє



«Старший солдат Андрій Вовк. Брав участь у відсічі російським окупантам у районі Серебрянського лісу: особисто знищував загарбників, а також евакуював поранених побратимів. 1 жовтня минулого року запобіг спробі ворожої ДРГ зайти на позиції його підрозділу та врятував життя 20 українських воїнів. Утім у цьому бою Андрій Вовк загинув унаслідок вогнепального поранення», - йдеться у дописі.



Нагадаємо, загинув Андрій Вовк із позивним «Пуля» 11 жовтня 2023 року при відбитті російського наступу поблизу села Діброва в Луганській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» родині Героя України, який загинув, захищаючи країну.Подія відбулася в столиці, - повідомляє ВСН , посилаючись на прес-службу Офісу Президента.«Старший солдат Андрій Вовк. Брав участь у відсічі російським окупантам у районі Серебрянського лісу: особисто знищував загарбників, а також евакуював поранених побратимів. 1 жовтня минулого року запобіг спробі ворожої ДРГ зайти на позиції його підрозділу та врятував життя 20 українських воїнів. Утім у цьому бою Андрій Вовк загинув унаслідок вогнепального поранення», - йдеться у дописі.Нагадаємо, загинувіз позивним «Пуля» 11 жовтня 2023 року при відбитті російського наступу поблизу села Діброва в Луганській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію