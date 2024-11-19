Президент вручив орден родичам загиблого воїна з Волині Андрія Вовка

Президент вручив орден родичам загиблого воїна з Волині Андрія Вовка
Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» родині Героя України Андрія Вовка, який загинув, захищаючи країну.

Подія відбулася в столиці, - повідомляє ВСН, посилаючись на прес-службу Офісу Президента.

«Старший солдат Андрій Вовк. Брав участь у відсічі російським окупантам у районі Серебрянського лісу: особисто знищував загарбників, а також евакуював поранених побратимів. 1 жовтня минулого року запобіг спробі ворожої ДРГ зайти на позиції його підрозділу та врятував життя 20 українських воїнів. Утім у цьому бою Андрій Вовк загинув унаслідок вогнепального поранення», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, загинув Андрій Вовк із позивним «Пуля» 11 жовтня 2023 року при відбитті російського наступу поблизу села Діброва в Луганській області.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, війна, нагородження
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