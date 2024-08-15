Спортсмен з Волині змагається на чемпіонаті Польщі





Про це розповіли у телеграм-каналі «Біатлон Волині».



У чемпіонаті Польщі з біатлону розпочав біатлонні змагання 2025 року Максим Денисенко.



Максим провів вже три гонки і з кожною гонкою входить у хороший ритм та покращує результати.



В першій гонці волинський біатлоніст зайняв 34 місце, в другій - 9, в третій посів 7 сходинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вихованець Волинської школи біатлону Максим Денисенко бере участь у чемпіонаті Польщі з біатлону.Про це розповіли у телеграм-каналі «Біатлон Волині».У чемпіонаті Польщі з біатлону розпочав біатлонні змагання 2025 року Максим Денисенко.Максим провів вже три гонки і з кожною гонкою входить у хороший ритм та покращує результати.В першій гонці волинський біатлоніст зайняв 34 місце, в другій - 9, в третій посів 7 сходинку.

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