Спортсмен з Волині змагається на чемпіонаті Польщі

Спортсмен з Волині змагається на чемпіонаті Польщі
Вихованець Волинської школи біатлону Максим Денисенко бере участь у чемпіонаті Польщі з біатлону.

Про це розповіли у телеграм-каналі «Біатлон Волині».

У чемпіонаті Польщі з біатлону розпочав біатлонні змагання 2025 року Максим Денисенко.

Максим провів вже три гонки і з кожною гонкою входить у хороший ритм та покращує результати.

В першій гонці волинський біатлоніст зайняв 34 місце, в другій - 9, в третій посів 7 сходинку.

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Теги: Волинь, Луцьк, Польща, біатлон
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