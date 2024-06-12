В Україні подешевшала земля: яка ціна на Волині

В Україні подешевшала земля: яка ціна на Волині
В Україні знизились ціни на землю сільгосппризначення. У грудні 2024 року середня вартість гектара склала 48 622 грн, що майже на 1 300 грн нижче від листопадової вартості.

За даними Опендатабот, за 2024 рік земля в Україні здорожчала майже на 3 400 грн. У січні 2024 року гектар сільгоспземлі в Україні коштував середні 45 229 грн, - пише Obozrevatel.

Загалом же у 2024 році найдорожче земля коштувала у жовтні – у середньому 52 418 грн. А ось найдешевше – у лютому, середні 42 804 грн за гектар.

Де ціни на землю найнижчі

Загалом же ціни на гектар землі в областях України коливаються від середніх 31 698 до 93 141 грн. Тобто вартість 1 га у найдорожчій області дорівнює майже 3 га у найдешевшій.

Найнижчі ціни на землю сільгосппризначення зафіксовано аналітиками в Миколаївській області – в середньому 31 698 грн/га. За нею йдуть:

Дніпропетровська – 32 266 грн;
Сумська – 34 144 грн;
Чернігівська – 34 396 грн.

Де земля найдорожча

Найдорожче земля коштує на Івано-Франківщині – в середньому 93 141 грн. А також в:

Львівській – 72482 грн;
Київській – 66845 грн;
Полтавській областях – 66 792 грн.
В Україні подешевшала земля: яка ціна на Волині


На території Волинської області гектар землі в середньому коштує 43,677 грн.

Загалом, у грудні обсяги продажу сільгоспземлі значно скоротилися. За даними аналітиків за цей місяць, було продано 13 638 га, що майже на 11 000 га менше, ніж місяцем раніше.

Найнижчі жпродажі у 2024 році були зафіксовані саме у грудні. Найбільше землі було продано у жовтні – 25 334 га.

Водночас, українські аграрії можуть одержувати від держави по 2 тис. грн за 1 га угідь – проте лише за умови роботи на території бойових дій. Уряд затвердив відповідний порядок надання підтримки для сільськогосподарських виробників. Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підтримку буде надано також тим аграріям, які працюють на території можливих бойових дій.

Втім, у такому разі вони отримуватимуть менше. Розмір допомоги для таких аграріїв – 1 тис. грн за 1 га угідь.

Прем'єр пояснив: допомога надаватиметься в рамках механізму надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у цих прифронтових регіонах. Відповідна постанова була прийнята в середині серпня.

"Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях та в цих громадах. Тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють", – сказав глава уряду.

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Теги: земля, Україна, Волинь, ціна
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