В Україні вартість часнику досягла рекордної позначки
Сьогодні, 19:09
Із середини грудня 2024 року вартість часнику упевнено перетнула позначку у 200 гривень за кілограм.
Вартість часнику в Україні встановила абсолютний рекорд, перевищивши 200 гривень за кілограм. Про це повідомляє "Кореспондент", з посиланням на EastFruit.
із середини грудня ціни на часник у супермаркетах впевнено утримується вище 200 грн/кг, що стало абсолютним максимумом.
За словами експертів, постійного вирощування в Україні немає - переважно продаються дрібні партії з городів, вони різної якості та сортів, тому не підходять ні для торгових мереж, ні для промислової переробки. В Україні важко знайти навіть декілька товарних партій, а імпорт якісного часнику занадто дорогий.
Основні причини подорожчання часнику:
зростання попиту на нього в Європі - у німецьких та австрійських супермаркетах середня ціна часнику становить близько 6 євро, хоча трапляється і майже по 20 євро/кг;
пропозиція відстає від попиту - 2024 року головний виробник часнику в ЄС, Іспанія, вперше за три роки повністю вичерпала запаси. Вичерпалися навіть запаси альтернативних постачальників із Південної Америки.
У Європейському Союзі також діють квоти на імпорт часнику з Китаю, але їх уже вичерпали, тож тепер його завозять зі сплатою штрафів - 1200 євро за тонну. Попри це часник продовжують купувати.
За даними Держстату, з 2020 року площа вирощування часнику в Україні скоротилася на 15% - до 21 тис. га. Вирощуванням займаються дрібні та сімейні господарства, і експерти не виключають, що офіційні цифри перевищені.
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Вартість часнику в Україні встановила абсолютний рекорд, перевищивши 200 гривень за кілограм. Про це повідомляє "Кореспондент", з посиланням на EastFruit.
із середини грудня ціни на часник у супермаркетах впевнено утримується вище 200 грн/кг, що стало абсолютним максимумом.
За словами експертів, постійного вирощування в Україні немає - переважно продаються дрібні партії з городів, вони різної якості та сортів, тому не підходять ні для торгових мереж, ні для промислової переробки. В Україні важко знайти навіть декілька товарних партій, а імпорт якісного часнику занадто дорогий.
Основні причини подорожчання часнику:
зростання попиту на нього в Європі - у німецьких та австрійських супермаркетах середня ціна часнику становить близько 6 євро, хоча трапляється і майже по 20 євро/кг;
пропозиція відстає від попиту - 2024 року головний виробник часнику в ЄС, Іспанія, вперше за три роки повністю вичерпала запаси. Вичерпалися навіть запаси альтернативних постачальників із Південної Америки.
У Європейському Союзі також діють квоти на імпорт часнику з Китаю, але їх уже вичерпали, тож тепер його завозять зі сплатою штрафів - 1200 євро за тонну. Попри це часник продовжують купувати.
За даними Держстату, з 2020 року площа вирощування часнику в Україні скоротилася на 15% - до 21 тис. га. Вирощуванням займаються дрібні та сімейні господарства, і експерти не виключають, що офіційні цифри перевищені.
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