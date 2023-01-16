Водохреще у Луцьку: коли освячуватимуть воду





Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.



У Луцьку в кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди свята будуть такі богослужіння:



6 січня (понеділок), Богоявлення, Хрещення Господнє.



7:00 – велике освячення води на соборному майдані,

7:30 – Літургія в нижньому храмі,

9:00 – Літургія у верхньому храмі, Хресний хід на Стир і велике освячення води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 6 січня відбудеться освячення води з нагоди Богоявлення.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.У Луцьку в кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди свята будуть такі богослужіння:6 січня (понеділок), Богоявлення, Хрещення Господнє.7:00 – велике освячення води на соборному майдані,7:30 – Літургія в нижньому храмі,9:00 – Літургія у верхньому храмі, Хресний хід на Стир і велике освячення води.

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