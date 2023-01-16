Водохреще у Луцьку: коли освячуватимуть воду
Сьогодні, 20:38
У Луцьку 6 січня відбудеться освячення води з нагоди Богоявлення.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
У Луцьку в кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди свята будуть такі богослужіння:
6 січня (понеділок), Богоявлення, Хрещення Господнє.
7:00 – велике освячення води на соборному майдані,
7:30 – Літургія в нижньому храмі,
9:00 – Літургія у верхньому храмі, Хресний хід на Стир і велике освячення води.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
У Луцьку в кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди свята будуть такі богослужіння:
6 січня (понеділок), Богоявлення, Хрещення Господнє.
7:00 – велике освячення води на соборному майдані,
7:30 – Літургія в нижньому храмі,
9:00 – Літургія у верхньому храмі, Хресний хід на Стир і велике освячення води.
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