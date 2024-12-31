Відключення світла на Волині 6 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у понеділок графіки

Відключення світла на Волині 6 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у понеділок графіки
"Укренерго" в застосунку "Київ Цифровий" повідомило, що споживачі в понеділок, 6 січня 2025 року, імовірно, будуть зі світлом.

При цьому компанія нічого не опублікувала у своєму Telegram-каналі.

"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Однак будь-якої миті все може змінитися, якщо окупанти проведуть чергову масовану ракетну атаку проти критичної інфраструктури України або на енергосистему вплинуть погодні умови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Ковальчук
Сьогодні, 22:05
Відключення світла на Волині 6 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у понеділок графіки
Сьогодні, 21:15
Водохреще у Луцьку: коли освячуватимуть воду
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 6 січня
Сьогодні, 20:00
В Україні вартість часнику досягла рекордної позначки
Сьогодні, 19:09
Схожі новини
Україна постачатиме Молдові електроенергію Україна постачатиме Молдові електроенергію
01 січень, 22:43
Відключення світла на Волині 2 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у четвер графіки Відключення світла на Волині 2 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у четвер графіки
01 січень, 21:15
Відключення світла 1 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у середу графіки Відключення світла 1 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у середу графіки
31 грудень, 2024, 21:15
Відключення світла 30 грудня на Волині: оприлюднено графіки Відключення світла 30 грудня на Волині: оприлюднено графіки
29 грудень, 2024, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Ковальчук
Сьогодні, 22:05
 0
Відключення світла на Волині 6 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у понеділок графіки
Сьогодні, 21:15
 0
Водохреще у Луцьку: коли освячуватимуть воду
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 6 січня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні вартість часнику досягла рекордної позначки
Сьогодні, 19:09
 0
Медіа
відео
1/8