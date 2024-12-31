Відключення світла на Волині 6 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у понеділок графіки
Сьогодні, 21:15
"Укренерго" в застосунку "Київ Цифровий" повідомило, що споживачі в понеділок, 6 січня 2025 року, імовірно, будуть зі світлом.
При цьому компанія нічого не опублікувала у своєму Telegram-каналі.
"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні "Укренерго".
Однак будь-якої миті все може змінитися, якщо окупанти проведуть чергову масовану ракетну атаку проти критичної інфраструктури України або на енергосистему вплинуть погодні умови.
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При цьому компанія нічого не опублікувала у своєму Telegram-каналі.
"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні "Укренерго".
Однак будь-якої миті все може змінитися, якщо окупанти проведуть чергову масовану ракетну атаку проти критичної інфраструктури України або на енергосистему вплинуть погодні умови.
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