На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Ковальчук
Сьогодні, 22:05
Підтвердилася загибель мешканця Камінь-Каширської громади, мужнього Героя із села Воєгоща – Ковальчука Валентина Ілліча, 1976 року народження.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"На жаль, місяці очікувань закінчилися невтішно, сповістили про підтвердження загибелі солдата. Життя оборонця завчасно і трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
Камінь-Каширська міська рада розділяє непоправне горе родини.
Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим військовослужбовцем повідомимо додатково.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"На жаль, місяці очікувань закінчилися невтішно, сповістили про підтвердження загибелі солдата. Життя оборонця завчасно і трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
Камінь-Каширська міська рада розділяє непоправне горе родини.
Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим військовослужбовцем повідомимо додатково.
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