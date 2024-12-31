На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Ковальчук

Ковальчука Валентина Ілліча, 1976 року народження.



Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.



"На жаль, місяці очікувань закінчилися невтішно, сповістили про підтвердження загибелі солдата. Життя оборонця завчасно і трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.







Камінь-Каширська міська рада розділяє непоправне горе родини.



Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим військовослужбовцем повідомимо додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердилася загибель мешканця Камінь-Каширської громади, мужнього Героя із села Воєгоща –, 1976 року народження.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді."На жаль, місяці очікувань закінчилися невтішно, сповістили про підтвердження загибелі солдата. Життя оборонця завчасно і трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.Камінь-Каширська міська рада розділяє непоправне горе родини.Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим військовослужбовцем повідомимо додатково.

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