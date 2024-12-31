На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Ковальчук

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Ковальчук
Підтвердилася загибель мешканця Камінь-Каширської громади, мужнього Героя із села Воєгоща – Ковальчука Валентина Ілліча, 1976 року народження.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"На жаль, місяці очікувань закінчилися невтішно, сповістили про підтвердження загибелі солдата. Життя оборонця завчасно і трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Ковальчук



Камінь-Каширська міська рада розділяє непоправне горе родини.

Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим військовослужбовцем повідомимо додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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