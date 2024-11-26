Черниця з Бразилії стала найстаршою людиною у світі: скільки їй виповнилось
Сьогодні, 23:14
Після смерті японки Томіко Ітоки титул найстарішої людини у світі перейшов до бразилійки Інах Канабарро Лукас. Її вік становить 116 років і 210 днів.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса, передає ТСН.
Інах народилася 8 червня 1908 року в Сан-Франсіско-де-Асіс, Бразилія. Попри слабке здоров’я у дитинстві, вона прожила довге життя, присвячене служінню. У 16 років Канабарро прийняла обітницю й стала черницею.
У 1930 році Інах повернулася до Бразилії, де працювала вчителькою португальської мови та математики у школах різних міст. Її кар’єра завершилася в Порту-Алегрі у 1980 році. У 2018 році, коли їй виповнилося 110 років, жінка отримала апостольське благословення від Папи Франциска.
Інах Канабарро Лукас є другою найстаршою черницею в історії після Люсіль Рендон, яка померла у 118 років. Згідно з даними, вона може бути останньою живою людиною, яка народилася у 1908 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса, передає ТСН.
Інах народилася 8 червня 1908 року в Сан-Франсіско-де-Асіс, Бразилія. Попри слабке здоров’я у дитинстві, вона прожила довге життя, присвячене служінню. У 16 років Канабарро прийняла обітницю й стала черницею.
У 1930 році Інах повернулася до Бразилії, де працювала вчителькою португальської мови та математики у школах різних міст. Її кар’єра завершилася в Порту-Алегрі у 1980 році. У 2018 році, коли їй виповнилося 110 років, жінка отримала апостольське благословення від Папи Франциска.
Інах Канабарро Лукас є другою найстаршою черницею в історії після Люсіль Рендон, яка померла у 118 років. Згідно з даними, вона може бути останньою живою людиною, яка народилася у 1908 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Черниця з Бразилії стала найстаршою людиною у світі: скільки їй виповнилось
Сьогодні, 23:14
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Ковальчук
Сьогодні, 22:05
Відключення світла на Волині 6 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у понеділок графіки
Сьогодні, 21:15
Водохреще у Луцьку: коли освячуватимуть воду
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 6 січня
Сьогодні, 20:00