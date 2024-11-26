Черниця з Бразилії стала найстаршою людиною у світі: скільки їй виповнилось

Томіко Ітоки титул найстарішої людини у світі перейшов до бразилійки Інах Канабарро Лукас. Її вік становить 116 років і 210 днів.



Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса, передає



Інах народилася 8 червня 1908 року в Сан-Франсіско-де-Асіс, Бразилія. Попри слабке здоров’я у дитинстві, вона прожила довге життя, присвячене служінню. У 16 років Канабарро прийняла обітницю й стала черницею.



У 1930 році Інах повернулася до Бразилії, де працювала вчителькою португальської мови та математики у школах різних міст. Її кар’єра завершилася в Порту-Алегрі у 1980 році. У 2018 році, коли їй виповнилося 110 років, жінка отримала апостольське благословення від Папи Франциска.



Інах Канабарро Лукас є другою найстаршою черницею в історії після Люсіль Рендон, яка померла у 118 років. Згідно з даними, вона може бути останньою живою людиною, яка народилася у 1908 році.

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