6 січня на Волині: гортаючи календар

6 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 6 січня, відзначає день народження голова Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України Михайло Савчак(на фото).

А також особисте свято сьогодні у журналістів: Оксани Должко, Юлії Антонюк та Ірини Кудрі.

Іменинники цього дня святкують – Андрій, Іван, Лаврентій, Феован, Лідія, Марія.

Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, довголіття й достатку.

Сьогодні, 6 січня, Хрещення Господнє. Інші його назви – Йордана, Водохреще, Богоявлення.

Це третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу у православних та греко-католицьких християн.

Із Хрещенням Господнім пов'язують хрещення на Йордані Христа.

Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва – Богоявлення.

У цей день у всіх містах і селах святять воду. Віддавна в народі освячену на Водохреще воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжко хворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Вода з Водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися упродовж року.

6 січня 1886 року народився Олекса Алмазов, український військовий і громадський діяч, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки.

Всередині 1930-х він жив у Луцьку. Могила Алмазова знаходиться в Луцьку у сквері навпроти гімназії №4 ім. Модеста Левицького.

6 січня 2012-го помер відомий на Волині бізнесмен, директор ТзОВ «Світ ЛТД», організатор акції «Людина року Волинського краю» Олексій Левченко.

Також цього дня 78 років тому народився Василь Стус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дні народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Черниця з Бразилії стала найстаршою людиною у світі: скільки їй виповнилось
05 січень, 23:14
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Ковальчук
05 січень, 22:05
Відключення світла на Волині 6 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у понеділок графіки
05 січень, 21:15
Водохреще у Луцьку: коли освячуватимуть воду
05 січень, 20:38
Схожі новини
4 січня на Волині: гортаючи календар 4 січня на Волині: гортаючи календар
04 січень, 00:00
2 січня на Волині: гортаючи календар 2 січня на Волині: гортаючи календар
02 січень, 00:00
1 січня на Волині: гортаючи календар 1 січня на Волині: гортаючи календар
01 січень, 00:00
30 грудня на Волині: гортаючи календар 30 грудня на Волині: гортаючи календар
30 грудень, 2024, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
6 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Черниця з Бразилії стала найстаршою людиною у світі: скільки їй виповнилось
05 січень, 23:14
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Ковальчук
05 січень, 22:05
 0
Відключення світла на Волині 6 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у понеділок графіки
05 січень, 21:15
 0
Водохреще у Луцьку: коли освячуватимуть воду
05 січень, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8