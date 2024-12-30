Курс валют на 6 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 6 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 6 січня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 5 копійок і становить 42,08 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 42,08 (+5 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,33 (-4 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,14 (+/-0 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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Сьогодні, 01:30
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Сьогодні, 00:00
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