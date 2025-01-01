Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 6 січня





Про це повідомляє Sinoptik.



Вітер південний, південно-західний, 4-4,8 м/с. Температура вночі -9 - -8° морозу, вдень -4 - -1° морозу.



Народний прогноз погоди: 6 січня відзначається свято Хрещення Господнього або Богоявлення. З цього дня настають морози. Глибоко промерзла земля передбачає родючість. За погодою цього дня визначали погоду грудня. Якщо тепло – весна буде холодною; заметіль – на врожай пшениці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується сніг, вранці - дощ зі снігом, який поступово слабшатиме і до вечора повністю припиниться.Про це повідомляє Sinoptik.Вітер південний, південно-західний, 4-4,8 м/с. Температура вночі -9 - -8° морозу, вдень -4 - -1° морозу.6 січня відзначається свято Хрещення Господнього або Богоявлення. З цього дня настають морози. Глибоко промерзла земля передбачає родючість. За погодою цього дня визначали погоду грудня. Якщо тепло – весна буде холодною; заметіль – на врожай пшениці.

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