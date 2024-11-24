Раптово помер колишній голкіпер «Волині»

Раптово пішов з життя колишній футболіст, екстренер юнацької збірної України з футболу, який свого часу захищав кольори луцької "Волині".Про це повідомили у пресслужбі ФК "Діназ"."Пішов з життя екс-тренер воротарів «Діназу» та дитячої академії Dinazik kids Олександр Гуменюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у дописі.Ексворотар відійшов у Вічність на 49 році життя.Олександр Гуменюк розпочав свою кар'єру у Хмельницькому, тенуючись у ДЮСШ "Поділля". На початку 90-х він приєднався до молодіжної команди київського "Динамо", де виступав разом із Андрієм Шевченком та іншими майбутніми зірками.На професійному рівні дебютував за "Борисфен", а надалі грав за "Чорноморець" (Одеса), "Волинь" (Луцьк) та "Металіст" (Харків).Під час зимової перерви 2002/03 перейшов в «Волинь» (Луцьк), де він був основним воротарем. У Гуменюка з командою було кілька знакових матчів — 17 травня 2003 року в Донецьку, в якому лучани під керівництвом тренераздобули яскраву виїзну перемогу над донецьким «Шахтарем». Поразка з рахунком 1:3 на своєму полі фактично позбавила донеччан шансів на здобуття чемпіонства. Того ж року «волиняни» здобули перемогу і над «Динамо», після чого, за спогадами Гуменюка, Кварцяний видав команді ящик горілки. Всього у складі «хрестоносців» протягом двох з половиною років провів 51 матч (48 — Вища ліга України , 3 — кубок).Влітку 2005 року Гуменюк переїхав до «Металіста» (Харків).