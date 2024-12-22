ЗСУ уразили місця зберігання боєприпасів та човни окупантів на півдні України





Про це повідомляє



Як зазначається, за минулу добу ворожі втрати на півдні України склали:



74 окупанти;

вісім артилерійських систем, зокрема "Гіацинт-Б";

31 одиницю автомобільної та бронетехніки;

мотоцикл;

два човни;

шість супутникових терміналів Starlink;

камера відеоспостереження та 2 комплекси РЕБ.

Крім того, українські захисники уразили чотири бліндажі та місце проживання особового складу, три спостережні пункти, два місця зберігання боєприпасів і три місця зльоту БпЛА.



Також Сили оборони уразили сім антен управління дронами та дві антени звʼязку окупантів.



Втрати Росії на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу українські військові ліквідували 1730 росіян. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 796 тисяч солдатів.



У Міноборони повідомили, що минулого року Росія зазнала рекордних втрат. Ворог втратив понад 430 тисяч бійців, це майже 36 мотострілецьких дивізій.



Найбільші втрати були зафіксовані у грудні - 48 670 російських військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни уразили спостережні пункти та місця зберігання боєприпасів росіян на півдні України. Також ЗСУ ліквідували 74 окупантів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.Як зазначається, за минулу добу ворожі втрати на півдні України склали:74 окупанти;вісім артилерійських систем, зокрема "Гіацинт-Б";31 одиницю автомобільної та бронетехніки;мотоцикл;два човни;шість супутникових терміналів Starlink;камера відеоспостереження та 2 комплекси РЕБ.Крім того, українські захисники уразили чотири бліндажі та місце проживання особового складу, три спостережні пункти, два місця зберігання боєприпасів і три місця зльоту БпЛА.Також Сили оборони уразили сім антен управління дронами та дві антени звʼязку окупантів.За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 796 тисяч солдатів.У Міноборони повідомили, що минулого року Росія зазнала рекордних втрат. Ворог втратив понад 430 тисяч бійців, це майже 36 мотострілецьких дивізій.Найбільші втрати були зафіксовані у грудні - 48 670 російських військових.

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