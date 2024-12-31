У волинській бригаді служить професійний гравець у Counter-Strike. ФОТО

Назарій на псевдо «Джокер» служить у батальйоні безпілотних систем 100 ОМБр на посаді зовнішнього пілота.На захист України хлопець став добровольцем наприкінці літа 2023-го – тоді йому було лише 22 роки, - повідомляють у 100 ОМБр."Мій брат Іван боронить Батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення, б’є ворога у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців – було з кого взяти приклад. До того ж, я з 15 років серйозно захоплювався комп’ютерними іграми, згодом став професійним гравцем у Counter-Strike – тому свідомо прагнув потрапити у підрозділ безпілотних систем, – розповідає Назік (саме так Назарія часто називають бойові побратими)".Доволі оригінальною також є історія позивного бійця:"Це було невдовзі після того, як я потрапив у 100 бригаду після навчального центру. Ми тільки знайомилися з хлопцями і командир вперше дозволив нам заїхати в бургерну, що в одному із прифронтових міст. З апетитом наминаючи замовлений сендвіч, я добряче замурзався кетчупом. А хтось візьми і скажи: «Друже, то ти – справжній Джокер!", – усміхаючись пригадує Назарій.За півтора року у війську дронар «Джокер» зробив вагомий внесок у справу очищення святої української землі від особового складу та техніки окупантів. І збавляти оберти Назік аж ніяк не збирається:"Дуже вже кортить якнайшвидше повернутися після Перемоги додому і міцно-міцно обійняти своїх батьків – Олену Володимирівну та Юрія Андрійовича. А там побачимо: може ще й надумаю далі будувати військову кар’єру…" - розповідає військовослужбовець.