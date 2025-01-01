На Волині 19 січня відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки

На Волині 19 січня відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки
У середу, 19 лютого, в Україні для промисловості та бізнесу будуть застосовуватись заходи обмеження потужності. Відключення світла для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

У компанії пояснили, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Час застосування обмежень:

6:00 – 9:00;
15:00 – 22:00.

В "Укренерго" також наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

"Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах", — додали у компанії.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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