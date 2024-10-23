У Луцьку найбільший храм УПЦ «МП» пропонують зробити головним гарнізонним собором ПЦУ на Волині

У Луцьку найбільший храм УПЦ «МП» пропонують зробити головним гарнізонним собором ПЦУ на Волині
Волинський капелан Олександр Вронський висунув ідею зробити храм Всіх святих землі Волинської, який належить УПЦ «МП», головним гарнізонним собором ПЦУ у Волинській області.

Про це від повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає "Конкурент".

«Собор «Всіх святих землі Волинської» повинен стати головним гарнізонним собором у Волинській області!!!

Хто за ставте + Час діяти...», – пише капелан.

Отець Олександр Вронський — настоятель луцької парафії Преподобного Іова Почаївського (з 2014 року), військовий капелан.

Після анексії Криму був серед перших, хто прийшов до військкомату, його записали, однак до команди мобілізованих не потрапив. Від липня 2014 року відбув для здійснення волонтерської діяльності в зоні проведення бойових дій. Регулярно їздить на ротації, також збирає та доставляє гуманітарну допомогу для військовиків й мирного населення. Зокрема, у березні 2018 року священики відвідали школи та будинки дитячої творчості у Волновасі, Красногорівці, Мар'їнці, Красногорівці, передали дітям теплий одяг, іграшки, гостинці.

У 2014 році Олександр Вронський очолив парафію преп. Іова Почаївського у Луцьку, а чин заснування храму митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснив у лютому 2015 р. Новий типовий храм побудовано у 2022 році, під керівництвом Вронського.

Зазначимо, ідею капелана у коментарях підтримали чимало депутатів, громадських діячів та представників духовенства.

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Теги: ПЦУ, УПЦ МП, прехід у ПЦУ
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