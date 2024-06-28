Саудівська Аравія хотіла, щоб Зеленський був на переговорах США та РФ, але ті відхилили пропозицію

Мухаммад бін Салман Аль Сауд хотів, щоб президент України Володимир Зеленський брав участь у переговорах, але Сполучені Штати Америки (США) та Росія наполягли на зустрічі без України.



Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, яке обізнане з підготовкою зустрічі, передає



Водночас, як пише видання, принц Мухаммад планує повідомити Зеленському, яку роль відіграє Саудівська Аравія в організації цих переговорів, а також розповісти деталі переговорів з американськими та російськими чиновниками.



У вівторок Зеленський заявив, що переніс свій візит до Саудівської Аравії на 10 березня через зустріч делегацій Росії та США, яка стала для української сторони "сюрпризом".



"Не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови, нас не запрошували на цю зустріч. Російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом. Так як і для багатьох", — заявив Зеленський.



Що відомо про переговори США та Росії у Саудівській Аравії



18 лютого делегації США та Росії зустрілись у Саудівській Аравії. Вони обговорювали економічні та дипломатичні відносини між країнами. Представники РФ та США домовились про поновлення дипломатичних місій, призначення країн від послів.



Росія та США також обговорювали російсько-українську війну. Представники адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що "усі сторони" у війні мають піти на поступки для "завершення" війни. Представники Росії повідомили, що для завершення війни "необхідні дипломатичні зусилля".



Україна не брала участі у цих перемовинах.

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