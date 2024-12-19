На Волині представили нового керівника райвідділу поліції

На Волині представили нового керівника райвідділу поліції
18 лютого до Володимирського районного відділу поліції завітав начальник Головного управління Нацполіції у Волинській області Олег Сліпчук, аби представити колективу уже офіційно призначеного на посаду керівника цієї установи Романа Михальчука.

Про це повідомили у міській раді Володимира.

"За плечима у Романа Михальчука багаторічна служба у правоохоронних органах на різних посадах та робота у Міністерстві внутрішніх справ. Протягом останніх двох місяців виконував обов’язки тимчасово виконуючого начальника Володимирського районного відділу поліції, а днями його призначили керівником.Вітаючи новопризначеного начальника, Олег Сліпчук висловив сподівання, що йому вдасться реалізувати усі головні завдання, які нині стоять перед правоохоронними органами України, зокрема посилити боротьбу зі злочинністю, забезпечити громадський порядок і підвищити рівень довіри громадян до поліції.В урочистих зборах з нагоди представлення начальника відділу поліції узяли участь керівники міста та району", - йдеться у повідомленні.

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Теги: посадовець, мвс, володимир, поліція
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