Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19 лютого
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок та вівторок, 17 та 18 лютого, була сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, не здатній впливати на самопочуття людей. У середу, 19 лютого, буря вщухне, але будуть невеликі магнітні хвилювання.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок та вівторок, 17 та 18 лютого, була сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, не здатній впливати на самопочуття людей. У середу, 19 лютого, буря вщухне, але будуть невеликі магнітні хвилювання.
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