Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19 лютого

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19 лютого
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок та вівторок, 17 та 18 лютого, була сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, не здатній впливати на самопочуття людей. У середу, 19 лютого, буря вщухне, але будуть невеликі магнітні хвилювання.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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