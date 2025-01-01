Курс валют на 19 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили в НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,57 (+2 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,46 (-5 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,43 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 19 лютого. Долар додав 2 коп. Євро зменшився на 5 коп. Злотий втратив 3 коп.Про це повідомили в НБУ.Курс долара1 долар США – 41,57 (+2 коп.)Курс євро1 євро – 43,46 (-5 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,43 (-3 коп.)

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