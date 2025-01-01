Курс валют на 19 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 19 лютого. Долар додав 2 коп. Євро зменшився на 5 коп. Злотий втратив 3 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,57 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,46 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,43 (-3 коп.)
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Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,57 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,46 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,43 (-3 коп.)
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