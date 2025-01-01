Не лізти куди не треба: як відбувається зимова риболовля на річці Стир у Луцьку
Сьогодні, 07:15
Понад 30 рибалок перебували на заплаві річки Стир, що в Луцьку, у першій половині дня 18 лютого. Для запобігати нещасним випадкам рятувальники проводять із рибалками роз’яснювальну роботу та нагадують про необхідність брати з собою засоби зв'язку й порятунку.
Про це Суспільному розповів провідний інспектор Луцького райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області Юрій Хомицький.
Якими засобами саморятування забезпечені рибалки на Стиру під час зимової риболовлі і який улов мають
Лучанин Олександр Кривош рибалить на річці Стир зранку. За дві години впіймав майже кілограм різної риби. "Вся плотва, окуня щось немає сьогодні, лише пару штучок. На мормишку ловим. Класно відпочив, рідних можна почастувати юшкою", — сказав чоловік.
Зі слів рибалки, кількість улову неважлива, адже для багатьох людей, які сюди приходять — це відпочинок. Перед виходом на лід переконався у його безпечності.
"Робили лунку, дивилися товщину і вже тоді виходили на лід. Щоб виходити на лід із собою обов’язково треба мати мотузку і спасалочки, щоб на випадок коли провалишся, то щоб і сам виліз і комусь поміг", — сказав лучанин.
У будні на заплаві річки Стир перебуває по кілька десятків рибалок, а у вихідні їх тут сотні, розповів 68-річний Леонід Музика. На лід приходить із плішнею, котрою перевіряє товщину льоду. Серед його улову — плотва, окунь і плоскирка.
"Раніше виходив з буром. Пробивається лід, то значить ламається, не йдеш тріщить. На цей лід не страшно виходити. Де зілля, адже знизу підпарює ця лепеха, тому вона може не замерзати — треба дивитися. Не панікувати, лягти наперід на живіт, розкинути руки і старатися перекинутися на спину, щоб вилізти на лід самому. А тоді кликати на допомогу", — сказав рибалка.
Прийшов цього дня на Стир порибалити Анатолій, який проживає в Луцьку з 2022 року. Чоловік служить у війську, і зараз приїхав до сім'ї у відпустку.
"Я все життя на льоду і ні разу не провалився. Для цього є самий кращий інструмент. Осьо. Це пишня. Якщо з першого разу не пробив, то значить витримає 100 кг. Що буду робити? Не лізти куди не треба. Це місця де миє течія, а відповідно і лід тонший", — зазначив рибалка.
Безпека під час зимової риболовлі
Перш ніж виходити на кригу, варто переконатися безпечній товщині льоду: це 7 сантиметрів і більше. Зі слів рятувальника Юрія Хомицького, у місцях, де очерет, заплави або сильна течія лід значно тонший.
"Більш безпечні для перебування людей вважаються водойми з незначною течією, такі як озера та ставки. Зокрема, якщо ви перебуваєте на річці, де сильна течія, краще уникати русла річки та місць, де водою вимиваються значні ділянки льоду. Перебувайте на заплавах та в місцях тихої води", — сказав інспектор.
Під час перебування на кризі при собі необхідно мати засоби саморятування: мотузку, аби і когось урятувати, і собі допомогти, зазначив рятувальник Юрій Хомицький.
Варто взяти "спасалки" — так рибалки називають дерев’яні кілочки із залізними стержнями на кінцях. Зі слів інспектора ДСНС, така річ потрібна людині, яка провалилася під лід, щоби підтягнути себе і самостійно вибратися на поверхню.
Від початку 2025 року на волинських водоймах загинули п'ятеро людей, які перебували на тонкій кризі, зазначив волинський рятувальник Юрій Хомицький. З його слів, такі випадки трапляються у нелюдних місцях, де нікому надати першу допомогу.
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Про це Суспільному розповів провідний інспектор Луцького райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області Юрій Хомицький.
Якими засобами саморятування забезпечені рибалки на Стиру під час зимової риболовлі і який улов мають
Лучанин Олександр Кривош рибалить на річці Стир зранку. За дві години впіймав майже кілограм різної риби. "Вся плотва, окуня щось немає сьогодні, лише пару штучок. На мормишку ловим. Класно відпочив, рідних можна почастувати юшкою", — сказав чоловік.
Зі слів рибалки, кількість улову неважлива, адже для багатьох людей, які сюди приходять — це відпочинок. Перед виходом на лід переконався у його безпечності.
"Робили лунку, дивилися товщину і вже тоді виходили на лід. Щоб виходити на лід із собою обов’язково треба мати мотузку і спасалочки, щоб на випадок коли провалишся, то щоб і сам виліз і комусь поміг", — сказав лучанин.
У будні на заплаві річки Стир перебуває по кілька десятків рибалок, а у вихідні їх тут сотні, розповів 68-річний Леонід Музика. На лід приходить із плішнею, котрою перевіряє товщину льоду. Серед його улову — плотва, окунь і плоскирка.
"Раніше виходив з буром. Пробивається лід, то значить ламається, не йдеш тріщить. На цей лід не страшно виходити. Де зілля, адже знизу підпарює ця лепеха, тому вона може не замерзати — треба дивитися. Не панікувати, лягти наперід на живіт, розкинути руки і старатися перекинутися на спину, щоб вилізти на лід самому. А тоді кликати на допомогу", — сказав рибалка.
Прийшов цього дня на Стир порибалити Анатолій, який проживає в Луцьку з 2022 року. Чоловік служить у війську, і зараз приїхав до сім'ї у відпустку.
"Я все життя на льоду і ні разу не провалився. Для цього є самий кращий інструмент. Осьо. Це пишня. Якщо з першого разу не пробив, то значить витримає 100 кг. Що буду робити? Не лізти куди не треба. Це місця де миє течія, а відповідно і лід тонший", — зазначив рибалка.
Безпека під час зимової риболовлі
Перш ніж виходити на кригу, варто переконатися безпечній товщині льоду: це 7 сантиметрів і більше. Зі слів рятувальника Юрія Хомицького, у місцях, де очерет, заплави або сильна течія лід значно тонший.
"Більш безпечні для перебування людей вважаються водойми з незначною течією, такі як озера та ставки. Зокрема, якщо ви перебуваєте на річці, де сильна течія, краще уникати русла річки та місць, де водою вимиваються значні ділянки льоду. Перебувайте на заплавах та в місцях тихої води", — сказав інспектор.
Під час перебування на кризі при собі необхідно мати засоби саморятування: мотузку, аби і когось урятувати, і собі допомогти, зазначив рятувальник Юрій Хомицький.
Варто взяти "спасалки" — так рибалки називають дерев’яні кілочки із залізними стержнями на кінцях. Зі слів інспектора ДСНС, така річ потрібна людині, яка провалилася під лід, щоби підтягнути себе і самостійно вибратися на поверхню.
Від початку 2025 року на волинських водоймах загинули п'ятеро людей, які перебували на тонкій кризі, зазначив волинський рятувальник Юрій Хомицький. З його слів, такі випадки трапляються у нелюдних місцях, де нікому надати першу допомогу.
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