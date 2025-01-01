Стала відома доля баскетболіста збірної України, якого затримали і доправили до луцького ТЦК

Баскетболіст "Дніпра" та збірної України Володимир Конєв, якого напередодні затримали та доправили до луцького ТЦК, допоможе національній команді в заключних матчах кваліфікації чемпіонату Європи-2025.Про це повідомила Федерація баскетболу України."19 лютого до національної команди приєднається досвідчений форвард Володимир Конєв, який напередодні мав проблеми з перетином кордону України, через що не прибув до табору команди в запланований час.Конєв привів у відповідність свої військово-облікові дані у ТЦК та СП, після чого він зміг перетнути державний кордон відповідно до чинного законодавства", – йдеться в заяві федерації.16 лютого стало відомо, що 35-річного Конєва, який нібито мав бронювання від мобілізації, під час виїзду за кордон затримали та доправили до луцького ТЦК для з'ясування обставин.Волинський обласний ТЦК та СП повідомив, що баскетболіст перебував у розшуку як порушник військового обліку, оскільки вчасно не з'явився за повісткою, яку йому було надіслано на початку листопада минулого року.Нагадаємо, українські баскетболісти зазнали 4 поразок у 4 поєдинках відбору на чемпіонат Європи-2025: "синьо-жовті" поступилися Словенії (73:87) та Португалії (77:79), а також двічі програли Ізраїлю (73:86, 75:88).Після чотирьох турів українці (0 перемог) посідають останнє четверте місце у таблиці квартету A. Лідирують Словенія та Ізраїль, які здобули по 3 перемоги. На третій позиції – Португалія (2 перемоги).