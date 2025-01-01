Стала відома доля баскетболіста збірної України, якого затримали і доправили до луцького ТЦК

Стала відома доля баскетболіста збірної України, якого затримали і доправили до луцького ТЦК
Баскетболіст "Дніпра" та збірної України Володимир Конєв, якого напередодні затримали та доправили до луцького ТЦК, допоможе національній команді в заключних матчах кваліфікації чемпіонату Європи-2025.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

"19 лютого до національної команди приєднається досвідчений форвард Володимир Конєв, який напередодні мав проблеми з перетином кордону України, через що не прибув до табору команди в запланований час.

Конєв привів у відповідність свої військово-облікові дані у ТЦК та СП, після чого він зміг перетнути державний кордон відповідно до чинного законодавства", – йдеться в заяві федерації.

16 лютого стало відомо, що 35-річного Конєва, який нібито мав бронювання від мобілізації, під час виїзду за кордон затримали та доправили до луцького ТЦК для з'ясування обставин.

Волинський обласний ТЦК та СП повідомив, що баскетболіст перебував у розшуку як порушник військового обліку, оскільки вчасно не з'явився за повісткою, яку йому було надіслано на початку листопада минулого року.

Нагадаємо, українські баскетболісти зазнали 4 поразок у 4 поєдинках відбору на чемпіонат Європи-2025: "синьо-жовті" поступилися Словенії (73:87) та Португалії (77:79), а також двічі програли Ізраїлю (73:86, 75:88).

Після чотирьох турів українці (0 перемог) посідають останнє четверте місце у таблиці квартету A. Лідирують Словенія та Ізраїль, які здобули по 3 перемоги. На третій позиції – Португалія (2 перемоги).

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Теги: ТЦК, баскетболіст
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