Сили ППО вночі збили 106 російських безпілотників

Сили ППО вночі збили 106 російських безпілотників
У ніч на 19 лютого Росія атакувала Україну 167-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині із Воронезької області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 106-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

56 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

В Одесі через дроновий удар без тепла залишилися лікарні та соціальна інфраструктура. На Київщині внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і автівки.

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Теги: Україна, росія, війна
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