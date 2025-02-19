Дронова атака на Одесу: пошкоджено інфраструктуру, поліклініку і дитсадок

Дронова атака на Одесу: пошкоджено інфраструктуру, поліклініку і дитсадок
Російські окупанти масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждали 3 дорослих і дитина, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та авто.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише Українська правда.

"Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі. Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості", - йдеться в повідомленні.

За словами Кіпера, через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура наразі працює від генераторів.

У Київському районі Одеси частині споживачів призупинили теплопостачання. У місті відкрили пункти незламності.

Увечері 18 лютого російські війська завдали масованого удару по Одесі. Внаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання, було пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури.

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Теги: Україна, росія, війна
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