Дронова атака на Одесу: пошкоджено інфраструктуру, поліклініку і дитсадок
Сьогодні, 10:02
Російські окупанти масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждали 3 дорослих і дитина, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та авто.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише Українська правда.
"Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі. Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості", - йдеться в повідомленні.
За словами Кіпера, через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура наразі працює від генераторів.
У Київському районі Одеси частині споживачів призупинили теплопостачання. У місті відкрили пункти незламності.
Увечері 18 лютого російські війська завдали масованого удару по Одесі. Внаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання, було пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури.
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Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише Українська правда.
"Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі. Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості", - йдеться в повідомленні.
За словами Кіпера, через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура наразі працює від генераторів.
У Київському районі Одеси частині споживачів призупинили теплопостачання. У місті відкрили пункти незламності.
Увечері 18 лютого російські війська завдали масованого удару по Одесі. Внаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання, було пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури.
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