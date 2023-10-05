У Луцьку розпочались курси самооборони для підлітків





Курси для підлітків відбуватимуться двічі на тиждень в клубі козацьких бойових мистецтв, розповів Юрій Семчук.



Займатися можуть, як дівчата, так і хлопці віком від 12 до 18 років.



"Два роки ми вже проводили самооборону для цивільного населення. Але бачимо, що є запит від підлітків. Ми будем навчати дітей самозахисту на нашому курсі", — каже Юрій Семчук.



Упродовж 12-ти тренувань дітям викладатимуть загальну фізичну підготовку, навчатимуть базових прийомів самооборони, а також розповідатимуть психологічні прийоми уникнення булінгу і конфліктних ситуацій.



15-ти річна Анастасія Семчук каже, що вміти захищати себе повинен кожен.



"Тренування включає в собї тренування ударів передньої та задньою рукою, а ще — додаються удари ногами і загальна фізична підготовка", — розповідає дівчина.



Тренуватиме дітей керівник клубу "Герць" Роман Ковальчук.



"Під час тренувального процесу, діти будуть вчити виконувати кидок, певний прийом, щоб відійти від сутички й потім не наражати себе на небезпеку", — каже тренер.



З його слів, курси з самооборони для підлітків триватимуть впродовж місяця, по завершенню учасники отримають сертифікати про навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На курси самооборони для підлітків у Луцьку записалися майже 40 дітей. Всі заняття в рамках курсу для підлітків — безплатні.Курси для підлітків відбуватимуться двічі на тиждень в клубі козацьких бойових мистецтв, розповів Суспільному керівник міського молодіжного центруЗайматися можуть, як дівчата, так і хлопці віком від 12 до 18 років."Два роки ми вже проводили самооборону для цивільного населення. Але бачимо, що є запит від підлітків. Ми будем навчати дітей самозахисту на нашому курсі", — каже Юрій Семчук.Упродовж 12-ти тренувань дітям викладатимуть загальну фізичну підготовку, навчатимуть базових прийомів самооборони, а також розповідатимуть психологічні прийоми уникнення булінгу і конфліктних ситуацій.15-ти річнакаже, що вміти захищати себе повинен кожен."Тренування включає в собї тренування ударів передньої та задньою рукою, а ще — додаються удари ногами і загальна фізична підготовка", — розповідає дівчина.Тренуватиме дітей керівник клубу "Герць""Під час тренувального процесу, діти будуть вчити виконувати кидок, певний прийом, щоб відійти від сутички й потім не наражати себе на небезпеку", — каже тренер.З його слів, курси з самооборони для підлітків триватимуть впродовж місяця, по завершенню учасники отримають сертифікати про навчання.

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