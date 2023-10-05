У Луцьку розпочались курси самооборони для підлітків

У Луцьку розпочались курси самооборони для підлітків
На курси самооборони для підлітків у Луцьку записалися майже 40 дітей. Всі заняття в рамках курсу для підлітків — безплатні.

Курси для підлітків відбуватимуться двічі на тиждень в клубі козацьких бойових мистецтв, розповів Суспільному керівник міського молодіжного центру Юрій Семчук.

Займатися можуть, як дівчата, так і хлопці віком від 12 до 18 років.

"Два роки ми вже проводили самооборону для цивільного населення. Але бачимо, що є запит від підлітків. Ми будем навчати дітей самозахисту на нашому курсі", — каже Юрій Семчук.

Упродовж 12-ти тренувань дітям викладатимуть загальну фізичну підготовку, навчатимуть базових прийомів самооборони, а також розповідатимуть психологічні прийоми уникнення булінгу і конфліктних ситуацій.

15-ти річна Анастасія Семчук каже, що вміти захищати себе повинен кожен.

"Тренування включає в собї тренування ударів передньої та задньою рукою, а ще — додаються удари ногами і загальна фізична підготовка", — розповідає дівчина.
У Луцьку розпочались курси самооборони для підлітків

Тренуватиме дітей керівник клубу "Герць" Роман Ковальчук.

"Під час тренувального процесу, діти будуть вчити виконувати кидок, певний прийом, щоб відійти від сутички й потім не наражати себе на небезпеку", — каже тренер.

З його слів, курси з самооборони для підлітків триватимуть впродовж місяця, по завершенню учасники отримають сертифікати про навчання.

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Теги: Луцьк, підлітки
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