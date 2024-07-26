Поблизу Луцька під потяг потрапила пенсіонерка

Поблизу Луцька під потяг потрапила пенсіонерка
Поблизу Луцька під потяг потрапила пенсіонерка: слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Пригода трапилася учора, 18 лютого, на залізничній колії у селі Дачне.

43-річний житель Здолбунова, керуючи пасажирським електровозом, допустив наїзд на 79-річну жительку Луцького району.

Попередньо, пенсіонерка намагалася перейти залізницю у невстановленому місці.

Внаслідок пригоди жінка отримала тілесні ушкодження та згодом померла у відділенні реанімації.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей.
Поблизу Луцька під потяг потрапила пенсіонерка

Слідство триває.

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Теги: Волинь, поїзд, пенсіонерка
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