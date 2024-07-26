Поблизу Луцька під потяг потрапила пенсіонерка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Пригода трапилася учора, 18 лютого, на залізничній колії у селі Дачне.



43-річний житель Здолбунова, керуючи пасажирським електровозом, допустив наїзд на 79-річну жительку Луцького району.



Попередньо, пенсіонерка намагалася перейти залізницю у невстановленому місці.



Внаслідок пригоди жінка отримала тілесні ушкодження та згодом померла у відділенні реанімації.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу Луцька під потяг потрапила пенсіонерка: слідчі розпочали кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Пригода трапилася учора, 18 лютого, на залізничній колії у селі Дачне.43-річний житель Здолбунова, керуючи пасажирським електровозом, допустив наїзд на 79-річну жительку Луцького району.Попередньо, пенсіонерка намагалася перейти залізницю у невстановленому місці.Внаслідок пригоди жінка отримала тілесні ушкодження та згодом померла у відділенні реанімації.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей.Слідство триває.

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