На Волині у 29-річного дебошира вдома знайшли гранату

На Волині у 29-річного дебошира вдома знайшли гранату
Поліцейські вилучили у 29-річного жителя Любешівщини гранату.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За незаконне поводження з боєприпасами волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.

Під час опрацювання виклику про домашнє насильство співробітники відділу поліцейської діяльності виявили у підсобному приміщенні 29-річного жителя Любешівської громади гранату РГД-5 із запалом.

На місце прибули спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Виявлене вилучили та направили на дослідження.

За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Окрім того, за фактом вчинення домашнього насильства поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідство триває.


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Теги: волинянин, граната
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