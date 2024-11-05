На Волині у 29-річного дебошира вдома знайшли гранату
Сьогодні, 11:08
Поліцейські вилучили у 29-річного жителя Любешівщини гранату.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За незаконне поводження з боєприпасами волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.
Під час опрацювання виклику про домашнє насильство співробітники відділу поліцейської діяльності виявили у підсобному приміщенні 29-річного жителя Любешівської громади гранату РГД-5 із запалом.
На місце прибули спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Виявлене вилучили та направили на дослідження.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Окрім того, за фактом вчинення домашнього насильства поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За незаконне поводження з боєприпасами волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.
Під час опрацювання виклику про домашнє насильство співробітники відділу поліцейської діяльності виявили у підсобному приміщенні 29-річного жителя Любешівської громади гранату РГД-5 із запалом.
На місце прибули спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Виявлене вилучили та направили на дослідження.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Окрім того, за фактом вчинення домашнього насильства поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повернувся з Польщі захищати свою Україну: підтвердили загибель 21-річного Героя з Волині
Сьогодні, 12:14
Білорусь продає в країни ЄС олію з ріпаку, вивезеного з окупованих районів Херсонщини
Сьогодні, 11:48
На Волині у 29-річного дебошира вдома знайшли гранату
Сьогодні, 11:08
Поблизу Луцька під потяг потрапила пенсіонерка
Сьогодні, 11:05
У Луцьку розпочались курси самооборони для підлітків
Сьогодні, 10:51