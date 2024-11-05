На Волині у 29-річного дебошира вдома знайшли гранату

Поліцейські вилучили у 29-річного жителя Любешівщини гранату.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За незаконне поводження з боєприпасами волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.Під час опрацювання виклику про домашнє насильство співробітники відділу поліцейської діяльності виявили у підсобному приміщенні 29-річного жителя Любешівської громади гранату РГД-5 із запалом.На місце прибули спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Виявлене вилучили та направили на дослідження.За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Окрім того, за фактом вчинення домашнього насильства поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Слідство триває.