Повернувся з Польщі захищати свою Україну: підтвердили загибель 21-річного Героя з Волині

НОВОСАД Олександр Олексійович загинув 25.02.2024 в н.п. Новомихайлівка Покровського району Донецької області. До 18.02.2025 вважався зниклим безвісти.



Про це



"Загибель підтверджена експертизою ДНК.



Народився Олександр 31.08.2002 у місті Устилуг Володимир-Волинського району. Навчався в Устилузькій школі та закінчив Володимир-Волинське ПТУ.



У березні 2022 року повернувся з Польщі захищати свою рідну Україну від загарбників. Так, у жовтні 2022 року підписав контракт і став до лав Прикорднонної Державної служби України.



Без сина лишилися мама і тато, а без брата сестра.



Навіки 21 лишилося молодому та люблячому життя Олександру.



Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого.



Вічна і світла пам'ять мужньому захиснику", - йдеться в повідомленні.



Поховають Новосада Олександра у селі Тростянка.



Зазначається, що 20 лютого прибуде місія «На щиті», час похорону повідомлять додатково.



З метою вшанування пам’яті загиблого воїна Новосада Олександра Олексійовича в Устилузькій міській територіальній громаді 19 та 20 лютого 2025 року оголошено Днями жалоби.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянинзагинув 25.02.2024 в н.п. Новомихайлівка Покровського району Донецької області. До 18.02.2025 вважався зниклим безвісти.Про це повідомили в Устилузькій громаді."Загибель підтверджена експертизою ДНК.Народився Олександр 31.08.2002 у місті Устилуг Володимир-Волинського району. Навчався в Устилузькій школі та закінчив Володимир-Волинське ПТУ.У березні 2022 року повернувся з Польщі захищати свою рідну Україну від загарбників. Так, у жовтні 2022 року підписав контракт і став до лав Прикорднонної Державної служби України.Без сина лишилися мама і тато, а без брата сестра.Навіки 21 лишилося молодому та люблячому життя Олександру.Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого.Вічна і світла пам'ять мужньому захиснику", - йдеться в повідомленні.Поховають Новосада Олександра у селі Тростянка.Зазначається, що 20 лютого прибуде місія «На щиті», час похорону повідомлять додатково.З метою вшанування пам’яті загиблого воїна Новосада Олександра Олексійовича в Устилузькій міській територіальній громаді 19 та 20 лютого 2025 року оголошено Днями жалоби.

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