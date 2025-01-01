Повернувся з Польщі захищати свою Україну: підтвердили загибель 21-річного Героя з Волині

Повернувся з Польщі захищати свою Україну: підтвердили загибель 21-річного Героя з Волині
Волинянин НОВОСАД Олександр Олексійович загинув 25.02.2024 в н.п. Новомихайлівка Покровського району Донецької області. До 18.02.2025 вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили в Устилузькій громаді.

"Загибель підтверджена експертизою ДНК.

Народився Олександр 31.08.2002 у місті Устилуг Володимир-Волинського району. Навчався в Устилузькій школі та закінчив Володимир-Волинське ПТУ.

У березні 2022 року повернувся з Польщі захищати свою рідну Україну від загарбників. Так, у жовтні 2022 року підписав контракт і став до лав Прикорднонної Державної служби України.

Без сина лишилися мама і тато, а без брата сестра.

Навіки 21 лишилося молодому та люблячому життя Олександру.

Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого.

Вічна і світла пам'ять мужньому захиснику", - йдеться в повідомленні.

Поховають Новосада Олександра у селі Тростянка.

Зазначається, що 20 лютого прибуде місія «На щиті», час похорону повідомлять додатково.

З метою вшанування пам’яті загиблого воїна Новосада Олександра Олексійовича в Устилузькій міській територіальній громаді 19 та 20 лютого 2025 року оголошено Днями жалоби.
Повернувся з Польщі захищати свою Україну: підтвердили загибель 21-річного Героя з Волині

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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