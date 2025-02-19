«Україні потрібні кулі, а не бюлетені», - Стефанчук

Руслан Стефанчук.



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Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах. Сьогодні він очолює боротьбу за свободу, незалежність і життя Українців. Водночас Стефанчук запевнив, що вибори в Україні відбудуться. Вони пройдуть за законами України. Вибір робитимуть громадяни України. І це будуть демократичні вибори.



“Рашистський ворог не може і не буде нам нічого диктувати. Ми не копіюватимемо їхні практики, де “переможець” відомий ще до голосування, а псевдовибори проходять разом із псевдореферендумами – у нашому випадку ще й під дулами російських автоматів”, – зазначив спікер.



Стефанчук наголосив, що Росія ніколи не була за мир – вона завжди прикривала агресію псевдо-миротворчістю. Її сценарій незмінний: спочатку окупація, потім тиск через “переговори”, які мають лише закріпити досягнуте силою. Чи варто робити вигляд, що цього разу все буде інакше?



“Україна не відмовляється від демократії. Але вибори можливі лише після закінчення дії воєнного стану. Це пряма норма українського закону. Вигадувати “демократію” під обстрілами – це не демократія, а спектакль, у якому головний вигодонабувач сидить у кремлі”, – підсумував Стефанчук.



Як відомо, Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів". Він наполягає, що це ініціатива "від нього та інших країн", а не російська забаганка.

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