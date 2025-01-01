«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО

«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Волинський забудовник Олександр Князєв виклав на свої сторінки у TikTok та Instagram відео російською. Багато користувачів обурилися через таку мову блогу.

Олександр Князєв – відомий у Луцьку та на Волині забудовник, засновник компанії «Сімейна фортеця», яка знана своїми однойменними ЖК у Струмівці.

Бізнесмен давно активно веде сторінки у соцмережах: показує процес роботи, рекламує квартири та будинки, а інколи показує свої хобі й особисте життя.

Однак вчора у нього з'явився «помічник» – блогер, який цілий день допомагав забудовнику вести сторінку у соціальних мережах. Зокрема, за останню добу він встиг викласти близько 30 рілсів в TikTok.

Разом з блогером Князев показував глядачам свій офіс, житлові комплекси, та ділянку, де планує зводити нові будинки.

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Що обурило волинян?


Усе б, здавалося, нічого… але блогер на всіх відео говорить російською. Згадує він і рашистські пісні.

Так, на одному з відео хлопець запитує в Князєва: «Зачем вам в офісє баян?» Той відповідає: «Хачю научітся іграть». А він йому: «Інтєрєсна, кагда я на слєдующій раз прієду, ви будєте уже умєть? Калінку-малінку, может бить».

Волиняни, яким трапилися російськомовні ролики, обурювалися. Дехто не соромивсяй залишати коментарі стосовно мови блогу. Ось декілька з них:

- «Вже в Луцьку «КАКають» та «ШТОкають»?»;
- «Що за расєйскій блогєр нарісувався з Луцкє?»;
- «Я не розумію, що ви говорите»;
- «Знімайте відео на українській мові, бо звучить дуже огидно»;
- «Ріже слух той язик».

Коментарі користувачів
Коментарі користувачів

Що говорить сам забудовник?


Ми вирішили звернутися за коментарем до самого Олександра Князева. Він розповів, що блогер приїхав зі столиці, аби допомогти йому з вирішенням деяких робочих питань. Каже, сам здивувався, що той почав вести сторінки російською.

«Я сам був здивований, в шоці. Ладно, якби людина була з регіонів, які ближче до росії, а він ж з Києва. Для мене це теж загадка, чому російською. Він мені сказав: «В нас і в школі вчаться російською, і все». Я сьогодні його попросив, що давай все на українській. І сьогодні ми вже знімали. І люди нам писали й дякували, що ми виправилися», – зазначає забудовник.



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Коментарі 1
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Князєв же ж сам з московії
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