«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Сьогодні, 14:20
Волинський забудовник Олександр Князєв виклав на свої сторінки у TikTok та Instagram відео російською. Багато користувачів обурилися через таку мову блогу.
Олександр Князєв – відомий у Луцьку та на Волині забудовник, засновник компанії «Сімейна фортеця», яка знана своїми однойменними ЖК у Струмівці.
Бізнесмен давно активно веде сторінки у соцмережах: показує процес роботи, рекламує квартири та будинки, а інколи показує свої хобі й особисте життя.
Однак вчора у нього з'явився «помічник» – блогер, який цілий день допомагав забудовнику вести сторінку у соціальних мережах. Зокрема, за останню добу він встиг викласти близько 30 рілсів в TikTok.
Разом з блогером Князев показував глядачам свій офіс, житлові комплекси, та ділянку, де планує зводити нові будинки.
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Усе б, здавалося, нічого… але блогер на всіх відео говорить російською. Згадує він і рашистські пісні.
Так, на одному з відео хлопець запитує в Князєва: «Зачем вам в офісє баян?» Той відповідає: «Хачю научітся іграть». А він йому: «Інтєрєсна, кагда я на слєдующій раз прієду, ви будєте уже умєть? Калінку-малінку, может бить».
Волиняни, яким трапилися російськомовні ролики, обурювалися. Дехто не соромивсяй залишати коментарі стосовно мови блогу. Ось декілька з них:
- «Вже в Луцьку «КАКають» та «ШТОкають»?»;
- «Що за расєйскій блогєр нарісувався з Луцкє?»;
- «Я не розумію, що ви говорите»;
- «Знімайте відео на українській мові, бо звучить дуже огидно»;
- «Ріже слух той язик».
Ми вирішили звернутися за коментарем до самого Олександра Князева. Він розповів, що блогер приїхав зі столиці, аби допомогти йому з вирішенням деяких робочих питань. Каже, сам здивувався, що той почав вести сторінки російською.
«Я сам був здивований, в шоці. Ладно, якби людина була з регіонів, які ближче до росії, а він ж з Києва. Для мене це теж загадка, чому російською. Він мені сказав: «В нас і в школі вчаться російською, і все». Я сьогодні його попросив, що давай все на українській. І сьогодні ми вже знімали. І люди нам писали й дякували, що ми виправилися», – зазначає забудовник.
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Олександр Князєв – відомий у Луцьку та на Волині забудовник, засновник компанії «Сімейна фортеця», яка знана своїми однойменними ЖК у Струмівці.
Бізнесмен давно активно веде сторінки у соцмережах: показує процес роботи, рекламує квартири та будинки, а інколи показує свої хобі й особисте життя.
Однак вчора у нього з'явився «помічник» – блогер, який цілий день допомагав забудовнику вести сторінку у соціальних мережах. Зокрема, за останню добу він встиг викласти близько 30 рілсів в TikTok.
Разом з блогером Князев показував глядачам свій офіс, житлові комплекси, та ділянку, де планує зводити нові будинки.
ВІДЕО У НАШОМУ ТЕЛЕГРАМІ
Що обурило волинян?
Усе б, здавалося, нічого… але блогер на всіх відео говорить російською. Згадує він і рашистські пісні.
Так, на одному з відео хлопець запитує в Князєва: «Зачем вам в офісє баян?» Той відповідає: «Хачю научітся іграть». А він йому: «Інтєрєсна, кагда я на слєдующій раз прієду, ви будєте уже умєть? Калінку-малінку, может бить».
Волиняни, яким трапилися російськомовні ролики, обурювалися. Дехто не соромивсяй залишати коментарі стосовно мови блогу. Ось декілька з них:
- «Вже в Луцьку «КАКають» та «ШТОкають»?»;
- «Що за расєйскій блогєр нарісувався з Луцкє?»;
- «Я не розумію, що ви говорите»;
- «Знімайте відео на українській мові, бо звучить дуже огидно»;
- «Ріже слух той язик».
Що говорить сам забудовник?
Ми вирішили звернутися за коментарем до самого Олександра Князева. Він розповів, що блогер приїхав зі столиці, аби допомогти йому з вирішенням деяких робочих питань. Каже, сам здивувався, що той почав вести сторінки російською.
«Я сам був здивований, в шоці. Ладно, якби людина була з регіонів, які ближче до росії, а він ж з Києва. Для мене це теж загадка, чому російською. Він мені сказав: «В нас і в школі вчаться російською, і все». Я сьогодні його попросив, що давай все на українській. І сьогодні ми вже знімали. І люди нам писали й дякували, що ми виправилися», – зазначає забудовник.
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Коментарі 1
Князєв же ж сам з московії
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