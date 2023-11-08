«Для тата та його побратимів»: донька воїна з Волині просить допомоги у зборі коштів на зарядну станцію
Сьогодні, 14:29
Донька воїна з Волині Івана Крука оголосила про збір коштів на зарядну станцію для свого тата, який зі зброєю у руках захищає нашу державу від російських загарбників.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost розповіла Анна з Ковельського району, донька захисника, який зараз перебуває на Харківському напрямку.
На полі бою, де немає електроенергії для живлення обладнання зв'язку та інших військових приладів, ключову роль відіграють саме зарядні станції.
"Волинські воїни, серед яких і мій тато, звертаються до усіх небайдужих за допомогою. Для моєї найріднішої людини та його побратимів дуже необхідно придбати зарядну станцію та генератор. Вони життєво важливі для виконання бойових завдань. Обстріли не припиняються. Потреба у зв'язку на фронті колосальна. Кожна ваша гривня - дуже цінна! Заздалегідь вдячні всім і кожному, хто приєднається до збору коштів», - каже Анна.
Боротьба за незалежність нашої країни триває. Бійцям важливо підтримувати боєздатність та зв'язок. Давайте допоможемо!
Щоб долучитися до допомоги бійцям на фронті, ви можете надіслати кошти за реквізитами:
Карта Приватбанку
4149 4990 7404 3298
Посилання на Монобанку
https://send.monobank.ua/jar/2upHq9Tr9P
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost розповіла Анна з Ковельського району, донька захисника, який зараз перебуває на Харківському напрямку.
На полі бою, де немає електроенергії для живлення обладнання зв'язку та інших військових приладів, ключову роль відіграють саме зарядні станції.
"Волинські воїни, серед яких і мій тато, звертаються до усіх небайдужих за допомогою. Для моєї найріднішої людини та його побратимів дуже необхідно придбати зарядну станцію та генератор. Вони життєво важливі для виконання бойових завдань. Обстріли не припиняються. Потреба у зв'язку на фронті колосальна. Кожна ваша гривня - дуже цінна! Заздалегідь вдячні всім і кожному, хто приєднається до збору коштів», - каже Анна.
Боротьба за незалежність нашої країни триває. Бійцям важливо підтримувати боєздатність та зв'язок. Давайте допоможемо!
Щоб долучитися до допомоги бійцям на фронті, ви можете надіслати кошти за реквізитами:
Карта Приватбанку
4149 4990 7404 3298
Посилання на Монобанку
https://send.monobank.ua/jar/2upHq9Tr9P
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Для тата та його побратимів»: донька воїна з Волині просить допомоги у зборі коштів на зарядну станцію
Сьогодні, 14:29
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Сьогодні, 14:20
У 16 областях України частково вводять протиепідемічні заходи через зростання хворих на ГРВІ, грип та COVID-19
Сьогодні, 13:52
«Україні потрібні кулі, а не бюлетені», - Стефанчук
Сьогодні, 13:06