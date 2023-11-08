«Для тата та його побратимів»: донька воїна з Волині просить допомоги у зборі коштів на зарядну станцію

Донька воїна з Волиніоголосила про збір коштів на зарядну станцію для свого тата, який зі зброєю у руках захищає нашу державу від російських загарбників.Про церозповілаз Ковельського району, донька захисника, який зараз перебуває на Харківському напрямку.На полі бою, де немає електроенергії для живлення обладнання зв'язку та інших військових приладів, ключову роль відіграють саме зарядні станції."Волинські воїни, серед яких і мій тато, звертаються до усіх небайдужих за допомогою. Для моєї найріднішої людини та його побратимів дуже необхідно придбати зарядну станцію та генератор. Вони життєво важливі для виконання бойових завдань. Обстріли не припиняються. Потреба у зв'язку на фронті колосальна. Кожна ваша гривня - дуже цінна! Заздалегідь вдячні всім і кожному, хто приєднається до збору коштів», - каже Анна.Боротьба за незалежність нашої країни триває. Бійцям важливо підтримувати боєздатність та зв'язок. Давайте допоможемо!Щоб долучитися до допомоги бійцям на фронті, ви можете надіслати кошти за реквізитами:4149 4990 7404 3298https://send.monobank.ua/jar/2upHq9Tr9P