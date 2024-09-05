Прикордонники затримали волинянина, котрий збирався незаконно перейти кордон

Сьогодні військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили спробу незаконного перетину держрубежу.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Під час проведення оперативних заходів у контрольованому прикордонному районі прикордонники зупинили для перевірки легковик, пасажиром якого їхав 28-річний ковельчанин. У ході спілкування з громадянином правоохоронці зясували, що він прибув в прикордоння з наміром нелегально покинути територію України. До протиправної подорожі волинянин підготувався завчасно, прихопивши з собою речі та предмети, які могли б знадобитися на маршруті.Чоловіка доправили до прикордонного підрозділу для складання відносно нього адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП. Рішення по справі прийматиме суд.А в діях водія, мешканця Ковеля 1997 року народження, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України.Тож про цей факт охоронці кордону повідомили співробітників поліції.