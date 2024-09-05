Прикордонники затримали волинянина, котрий збирався незаконно перейти кордон

Прикордонники затримали волинянина, котрий збирався незаконно перейти кордон
Сьогодні військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили спробу незаконного перетину держрубежу.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Під час проведення оперативних заходів у контрольованому прикордонному районі прикордонники зупинили для перевірки легковик, пасажиром якого їхав 28-річний ковельчанин. У ході спілкування з громадянином правоохоронці зясували, що він прибув в прикордоння з наміром нелегально покинути територію України. До протиправної подорожі волинянин підготувався завчасно, прихопивши з собою речі та предмети, які могли б знадобитися на маршруті.

Чоловіка доправили до прикордонного підрозділу для складання відносно нього адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП. Рішення по справі прийматиме суд.

А в діях водія, мешканця Ковеля 1997 року народження, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України.
Прикордонники затримали волинянина, котрий збирався незаконно перейти кордон

Тож про цей факт охоронці кордону повідомили співробітників поліції.

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Теги: волинянин, кордон
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