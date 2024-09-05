Прикордонники затримали волинянина, котрий збирався незаконно перейти кордон
Сьогодні, 15:37
Сьогодні військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили спробу незаконного перетину держрубежу.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Під час проведення оперативних заходів у контрольованому прикордонному районі прикордонники зупинили для перевірки легковик, пасажиром якого їхав 28-річний ковельчанин. У ході спілкування з громадянином правоохоронці зясували, що він прибув в прикордоння з наміром нелегально покинути територію України. До протиправної подорожі волинянин підготувався завчасно, прихопивши з собою речі та предмети, які могли б знадобитися на маршруті.
Чоловіка доправили до прикордонного підрозділу для складання відносно нього адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП. Рішення по справі прийматиме суд.
А в діях водія, мешканця Ковеля 1997 року народження, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України.
Тож про цей факт охоронці кордону повідомили співробітників поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Під час проведення оперативних заходів у контрольованому прикордонному районі прикордонники зупинили для перевірки легковик, пасажиром якого їхав 28-річний ковельчанин. У ході спілкування з громадянином правоохоронці зясували, що він прибув в прикордоння з наміром нелегально покинути територію України. До протиправної подорожі волинянин підготувався завчасно, прихопивши з собою речі та предмети, які могли б знадобитися на маршруті.
Чоловіка доправили до прикордонного підрозділу для складання відносно нього адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП. Рішення по справі прийматиме суд.
А в діях водія, мешканця Ковеля 1997 року народження, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України.
Тож про цей факт охоронці кордону повідомили співробітників поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин, який пограбував чоловіка на кріслі колісному, втрапив за ґрати на понад сім років
Сьогодні, 16:42
Прикордонники затримали волинянина, котрий збирався незаконно перейти кордон
Сьогодні, 15:37
«Для тата та його побратимів»: донька воїна з Волині просить допомоги у зборі коштів на зарядну станцію
Сьогодні, 14:29