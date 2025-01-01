В ОП розповіли про контракт для мобілізованих із чіткими термінами служби

В ОП розповіли про контракт для мобілізованих із чіткими термінами служби
Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що зараз опрацьовують питання про запровадження контрактів для мобілізованих військових, які дали б їм чіткі терміни служби.

Про це він сказав в інтерв’ю, пише Громадське.

За словами Паліси, цей контракт «поки перебуває на стадії розробки й досліджень» і стосуватиметься військових, які долучилися до війська за мобілізацією як добровільно, так і недобровільно.

У ньому також передбачать чіткі терміни служби, залежно від того, коли військовий мобілізувався. Тобто ті, кого мобілізували, після підписання контракту отримають право звільнитися зі служби, умовно, через 6 місяців.

«Громадяни України, які були мобілізовані у 2023 році, підписавши контракт, зможуть звільнитися через 9-10 місяців, умовно кажучи. Хто був мобілізований у 2024 році, підписавши контракт, зможе теж звільнитися через трохи більший період», — розповідає заступник керівника Офісу президента.

Водночас він пояснив, що це стане можливим тоді, «коли буде створено певні умови»: «Ми не можемо оголити фронт і позбавити бойовий елемент здатності виконувати завдання».

Нагадаємо, 7 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував спеціальні однорічні контракти для молоді віком від 18 до 24 років, яка бажає долучитися до ЗСУ.

11 лютого в Міністерстві оборони України представили деталі контракту для добровольців віком 18-24 роки. Серед переваг для таких контрактників — фінансова винагорода та соціальні гарантії, яких, як зазначають у відомстві, не дає жодна цивільна професія. Також молодим добровольцям гарантують одноразову виплату в 1 мільйон гривень.

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Теги: Росія, Україна, війна
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