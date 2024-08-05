Волинянин, який пограбував чоловіка на кріслі колісному, втрапив за ґрати на понад сім років
Сьогодні, 16:42
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 46-річного жителя Ковеля винуватим у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Удень 01 квітня 2024 року неодноразово судимий нетверезий чоловік на вулиці Сагайдачного в Ковелі відкрито викрав у громадянина, який пересувався на кріслі колісному, гаманець із грошима.
Невдовзі зловмисника затримали – і відтоді він перебуває за ґратами.
Суд призначив йому покарання у виді семи років та трьох місяців позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Удень 01 квітня 2024 року неодноразово судимий нетверезий чоловік на вулиці Сагайдачного в Ковелі відкрито викрав у громадянина, який пересувався на кріслі колісному, гаманець із грошима.
Невдовзі зловмисника затримали – і відтоді він перебуває за ґратами.
Суд призначив йому покарання у виді семи років та трьох місяців позбавлення волі.
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