Волинянин, який пограбував чоловіка на кріслі колісному, втрапив за ґрати на понад сім років

Волинянин, який пограбував чоловіка на кріслі колісному, втрапив за ґрати на понад сім років
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 46-річного жителя Ковеля винуватим у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Удень 01 квітня 2024 року неодноразово судимий нетверезий чоловік на вулиці Сагайдачного в Ковелі відкрито викрав у громадянина, який пересувався на кріслі колісному, гаманець із грошима.

Невдовзі зловмисника затримали – і відтоді він перебуває за ґратами.

Суд призначив йому покарання у виді семи років та трьох місяців позбавлення волі.

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Теги: волинянин, прокуратура, тюрма
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