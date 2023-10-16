Оновлена система Е-запису у сервісних центрах запрацювала на Волині





Повідомив Ігор Мельник.



З його слів, серед безумовних переваг нової системи — повна автоматизація керування та унеможливлення сторонніх втручань.



"Слоти для реєстрації у новому Е-записі генеруються системою на три тижні вперед на всі послуги. Відповідно, 19 лютого згенеруються слоти на 12 березня, 20 лютого – на 13 березня і так далі", — каже Ігор Мельник.



Попередня реєстрація доступна на послуги:



- теоретичний іспит;



- практичний іспит;



- реєстраційні дії з транспортними засобами;



- обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.



На час перехідного періоду реєстрація для отримання послуг у сервісних центрах МВС, які беруть участь у першому етапі впровадження Е-запису, відбуватиметься паралельно у дві системи — умовну "стару" та нову.



Людям, які планують отримати послуги з 11 березня 2025 року, потрібно реєструватися в нову систему. Для тих же, хто отримуватиме послуги до 11 березня — потрібно реєструватися у попередню систему Е-запису. Такі на разі працюють у Ковелі та Луцьку.



Кількість реєстрацій онлайн лімітована. Протягом одного поточного місяця фізична особа може здійснити 4 реєстрації через Е-запис. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стартував перший етап впровадження нової системи Е-запису в сервісних центрах МВС. В Україні він запрацював одразу в 53-х сервісних центрах, на Волині у двох — Нововолинську та Камені-Каширському.Повідомив Суспільному заступник начальника Сервісного центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областяхЗ його слів, серед безумовних переваг нової системи — повна автоматизація керування та унеможливлення сторонніх втручань."Слоти для реєстрації у новому Е-записі генеруються системою на три тижні вперед на всі послуги. Відповідно, 19 лютого згенеруються слоти на 12 березня, 20 лютого – на 13 березня і так далі", — каже Ігор Мельник.Попередня реєстрація доступна на послуги:- теоретичний іспит;- практичний іспит;- реєстраційні дії з транспортними засобами;- обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.На час перехідного періоду реєстрація для отримання послуг у сервісних центрах МВС, які беруть участь у першому етапі впровадження Е-запису, відбуватиметься паралельно у дві системи — умовну "стару" та нову.Людям, які планують отримати послуги з 11 березня 2025 року, потрібно реєструватися в нову систему. Для тих же, хто отримуватиме послуги до 11 березня — потрібно реєструватися у попередню систему Е-запису. Такі на разі працюють у Ковелі та Луцьку.Кількість реєстрацій онлайн лімітована. Протягом одного поточного місяця фізична особа може здійснити 4 реєстрації через Е-запис. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день.

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