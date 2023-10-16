Оновлена система Е-запису у сервісних центрах запрацювала на Волині

Оновлена система Е-запису у сервісних центрах запрацювала на Волині
Стартував перший етап впровадження нової системи Е-запису в сервісних центрах МВС. В Україні він запрацював одразу в 53-х сервісних центрах, на Волині у двох — Нововолинську та Камені-Каширському.

Повідомив Суспільному заступник начальника Сервісного центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях Ігор Мельник.

З його слів, серед безумовних переваг нової системи — повна автоматизація керування та унеможливлення сторонніх втручань.

"Слоти для реєстрації у новому Е-записі генеруються системою на три тижні вперед на всі послуги. Відповідно, 19 лютого згенеруються слоти на 12 березня, 20 лютого – на 13 березня і так далі", — каже Ігор Мельник.

Попередня реєстрація доступна на послуги:

- теоретичний іспит;

- практичний іспит;

- реєстраційні дії з транспортними засобами;

- обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.

На час перехідного періоду реєстрація для отримання послуг у сервісних центрах МВС, які беруть участь у першому етапі впровадження Е-запису, відбуватиметься паралельно у дві системи — умовну "стару" та нову.

Людям, які планують отримати послуги з 11 березня 2025 року, потрібно реєструватися в нову систему. Для тих же, хто отримуватиме послуги до 11 березня — потрібно реєструватися у попередню систему Е-запису. Такі на разі працюють у Ковелі та Луцьку.

Кількість реєстрацій онлайн лімітована. Протягом одного поточного місяця фізична особа може здійснити 4 реєстрації через Е-запис. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, сервісний центр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оновлена система Е-запису у сервісних центрах запрацювала на Волині
Сьогодні, 18:07
Путін заявив, що росіяни зайшли на українську територію з Курщини. Що кажуть в Україні?
Сьогодні, 17:02
Волинянин, який пограбував чоловіка на кріслі колісному, втрапив за ґрати на понад сім років
Сьогодні, 16:42
В ОП розповіли про контракт для мобілізованих із чіткими термінами служби
Сьогодні, 16:15
Прикордонники затримали волинянина, котрий збирався незаконно перейти кордон
Сьогодні, 15:37
Схожі новини
Що відомо про нового начальника сервісного центру Волині Олександра Семчишина Що відомо про нового начальника сервісного центру Волині Олександра Семчишина
16 жовтень, 2023, 11:01
На Волині – новий керівник Регіонального сервісного центру МВС На Волині – новий керівник Регіонального сервісного центру МВС
13 жовтень, 2023, 13:05
Які найстаріші автомобілі зареєстровані на Волині Які найстаріші автомобілі зареєстровані на Волині
02 квітень, 2021, 12:40
На Волині виявили позашляховик з підробленими номерами кузова На Волині виявили позашляховик з підробленими номерами кузова
04 листопад, 2020, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оновлена система Е-запису у сервісних центрах запрацювала на Волині
Сьогодні, 18:07
 0
Путін заявив, що росіяни зайшли на українську територію з Курщини. Що кажуть в Україні?
Сьогодні, 17:02
 0
Волинянин, який пограбував чоловіка на кріслі колісному, втрапив за ґрати на понад сім років
Сьогодні, 16:42
 0
В ОП розповіли про контракт для мобілізованих із чіткими термінами служби
Сьогодні, 16:15
 0
Прикордонники затримали волинянина, котрий збирався незаконно перейти кордон
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8