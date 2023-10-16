Оновлена система Е-запису у сервісних центрах запрацювала на Волині
Сьогодні, 18:07
Стартував перший етап впровадження нової системи Е-запису в сервісних центрах МВС. В Україні він запрацював одразу в 53-х сервісних центрах, на Волині у двох — Нововолинську та Камені-Каширському.
Повідомив Суспільному заступник начальника Сервісного центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях Ігор Мельник.
З його слів, серед безумовних переваг нової системи — повна автоматизація керування та унеможливлення сторонніх втручань.
"Слоти для реєстрації у новому Е-записі генеруються системою на три тижні вперед на всі послуги. Відповідно, 19 лютого згенеруються слоти на 12 березня, 20 лютого – на 13 березня і так далі", — каже Ігор Мельник.
Попередня реєстрація доступна на послуги:
- теоретичний іспит;
- практичний іспит;
- реєстраційні дії з транспортними засобами;
- обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.
На час перехідного періоду реєстрація для отримання послуг у сервісних центрах МВС, які беруть участь у першому етапі впровадження Е-запису, відбуватиметься паралельно у дві системи — умовну "стару" та нову.
Людям, які планують отримати послуги з 11 березня 2025 року, потрібно реєструватися в нову систему. Для тих же, хто отримуватиме послуги до 11 березня — потрібно реєструватися у попередню систему Е-запису. Такі на разі працюють у Ковелі та Луцьку.
Кількість реєстрацій онлайн лімітована. Протягом одного поточного місяця фізична особа може здійснити 4 реєстрації через Е-запис. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Повідомив Суспільному заступник начальника Сервісного центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях Ігор Мельник.
З його слів, серед безумовних переваг нової системи — повна автоматизація керування та унеможливлення сторонніх втручань.
"Слоти для реєстрації у новому Е-записі генеруються системою на три тижні вперед на всі послуги. Відповідно, 19 лютого згенеруються слоти на 12 березня, 20 лютого – на 13 березня і так далі", — каже Ігор Мельник.
Попередня реєстрація доступна на послуги:
- теоретичний іспит;
- практичний іспит;
- реєстраційні дії з транспортними засобами;
- обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.
На час перехідного періоду реєстрація для отримання послуг у сервісних центрах МВС, які беруть участь у першому етапі впровадження Е-запису, відбуватиметься паралельно у дві системи — умовну "стару" та нову.
Людям, які планують отримати послуги з 11 березня 2025 року, потрібно реєструватися в нову систему. Для тих же, хто отримуватиме послуги до 11 березня — потрібно реєструватися у попередню систему Е-запису. Такі на разі працюють у Ковелі та Луцьку.
Кількість реєстрацій онлайн лімітована. Протягом одного поточного місяця фізична особа може здійснити 4 реєстрації через Е-запис. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Оновлена система Е-запису у сервісних центрах запрацювала на Волині
Сьогодні, 18:07
Путін заявив, що росіяни зайшли на українську територію з Курщини. Що кажуть в Україні?
Сьогодні, 17:02
Волинянин, який пограбував чоловіка на кріслі колісному, втрапив за ґрати на понад сім років
Сьогодні, 16:42