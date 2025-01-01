Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 лютого
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 лютого
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу.
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