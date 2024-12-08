Музей на Волині поповнився німецькою гільзою від ракети часів Другої світової війни

Музей на Волині поповнився німецькою гільзою від ракети часів Другої світової війни
У Ковельському історичному музеї з’явився новий експонат — гільза від сигнальної ракети, яку використовували німецькі війська під час Другої світової війни.

Боєприпас на околиці села Дубове неподалік Ковеля знайшов цього року місцевий мешканець — колишній військовий та передав музею, розповіла Суспільному 19 лютого головна зберігачка фондів Мирослава Мороз. З її слів, у колекції музею німецьких гільз раніше не було, є лише радянського виробництва.

"На гільзі є надпис "Leuchtpatrone 41", що в перекладі означає "освітлювальний патрон 41". Це підтверджує й біла смуга на корпусі, яка слугувала для ідентифікації освітлювального типу боєприпасу. На гільзі є також маркування "emx 144", її вироблено на німецькому військовому заводі у місті Нассау", — каже Мирослава Мороз.

Музейники встановили, що такий тип боєприпасів Вермахт використовував у Другу світову війну для подачі сигналів, освітлення місцевості або координації дій військових підрозділів у нічний час.

Освітлювальна гільза 1941 року — у бездоганному стані й уже поповнила музейну експозицію періоду Другої світової війни та доступна для огляду відвідувачами, додала Мирослава Мороз.

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Теги: Волинь, музей
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