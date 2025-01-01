Путін заявив, що росіяни зайшли на українську територію з Курщини. Що кажуть в Україні?

Путін заявив, що росіяни зайшли на українську територію з Курщини. Що кажуть в Україні?
Російський лідер володимир путін стверджує, що російські військові перетнули кордон Курської області з Україною. Однак в Україні кажуть, що це була лише диверсійно-розвідувальна група.

Слова путіна наводить російське пропагандистське агентство «РИА Новости», пише Громадське.

За його словами, перетин кордону здійснили військові 810 бригади російської морської піхоти — саме цей підрозділ воює проти українських військ у Курській області.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України кажуть, що про широкомасштабний наступ росіян не йдеться, адже на території Курщини немає угрупувань, здатних здійснювати такий наступ.

У Силах оборони ЦПД повідомили, що на територію України намагалася зайти диверсійно-розвідувальна група, однак її знищили.

Нагадаємо, інформацію про нібито захід росіян на територію Сумської області з’являється не вперше.

Так, торік у липні в мережі ширилася інформація про спробу росіян прорвати кордон на Сумщині в напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне. Заявлялося, що після тривалої артпідготовки російська ДРГ зайшла на територію України, однак окупантів вдалося вибити. Згодом у Державній прикордонній службі сказали, що такого прориву кордону не було.

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Теги: Росія, Україна, війна
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