Путін заявив, що росіяни зайшли на українську територію з Курщини. Що кажуть в Україні?

володимир путін стверджує, що російські військові перетнули кордон Курської області з Україною. Однак в Україні кажуть, що це була лише диверсійно-розвідувальна група.



Слова путіна наводить російське пропагандистське агентство «РИА Новости», пише



За його словами, перетин кордону здійснили військові 810 бригади російської морської піхоти — саме цей підрозділ воює проти українських військ у Курській області.



У Центрі протидії дезінформації при РНБО України кажуть, що про широкомасштабний наступ росіян не йдеться, адже на території Курщини немає угрупувань, здатних здійснювати такий наступ.



У Силах оборони ЦПД повідомили, що на територію України намагалася зайти диверсійно-розвідувальна група, однак її знищили.



Нагадаємо, інформацію про нібито захід росіян на територію Сумської області з’являється не вперше.



Так, торік у липні в мережі ширилася інформація про спробу росіян прорвати кордон на Сумщині в напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне. Заявлялося, що після тривалої артпідготовки російська ДРГ зайшла на територію України, однак окупантів вдалося вибити. Згодом у Державній прикордонній службі сказали, що такого прориву кордону не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський лідерстверджує, що російські військові перетнули кордон Курської області з Україною. Однак в Україні кажуть, що це була лише диверсійно-розвідувальна група.Слова путіна наводить російське пропагандистське агентство «РИА Новости», пише Громадське За його словами, перетин кордону здійснили військові 810 бригади російської морської піхоти — саме цей підрозділ воює проти українських військ у Курській області.У Центрі протидії дезінформації при РНБО України кажуть, що про широкомасштабний наступ росіян не йдеться, адже на території Курщини немає угрупувань, здатних здійснювати такий наступ.У Силах оборони ЦПД повідомили, що на територію України намагалася зайти диверсійно-розвідувальна група, однак її знищили.Нагадаємо, інформацію про нібито захід росіян на територію Сумської області з’являється не вперше.Так, торік у липні в мережі ширилася інформація про спробу росіян прорвати кордон на Сумщині в напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне. Заявлялося, що після тривалої артпідготовки російська ДРГ зайшла на територію України, однак окупантів вдалося вибити. Згодом у Державній прикордонній службі сказали, що такого прориву кордону не було.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію