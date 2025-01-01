У Луцьку без тепла залишилися школа та два житлові будинки





Про це повідомляє Антона Безносикова.



З його слів, упродовж дня 19 лютого комунальники виконували підготовчі роботи. Станом на 18:00 послугу централізованого опалення для споживачів не вимикали.



Роботи із заміни аварійних ділянок теплотраси виконуватимуть 20 лютого. На період ліквідації пориву опалення вимкнуть для Луцької гімназії №4, а також для двох будинків на вулицях Коперника та Світла. Після завершення робіт послугу відновлять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на перехресті проспекту Волі та вулиці Старобульварної (колишня Сенатора) стався порив на мережі постачання теплової енергії. На період виконання аварійного ремонту без опалення будуть три об'єкти.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на речника комунального підприємства "Луцьктепло"З його слів, упродовж дня 19 лютого комунальники виконували підготовчі роботи. Станом на 18:00 послугу централізованого опалення для споживачів не вимикали.Роботи із заміни аварійних ділянок теплотраси виконуватимуть 20 лютого. На період ліквідації пориву опалення вимкнуть для Луцької гімназії №4, а також для двох будинків на вулицях Коперника та Світла. Після завершення робіт послугу відновлять.

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