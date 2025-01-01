У Луцьку без тепла залишилися школа та два житлові будинки

У Луцьку без тепла залишилися школа та два житлові будинки
У Луцьку на перехресті проспекту Волі та вулиці Старобульварної (колишня Сенатора) стався порив на мережі постачання теплової енергії. На період виконання аварійного ремонту без опалення будуть три об'єкти.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на речника комунального підприємства "Луцьктепло" Антона Безносикова.

З його слів, упродовж дня 19 лютого комунальники виконували підготовчі роботи. Станом на 18:00 послугу централізованого опалення для споживачів не вимикали.

Роботи із заміни аварійних ділянок теплотраси виконуватимуть 20 лютого. На період ліквідації пориву опалення вимкнуть для Луцької гімназії №4, а також для двох будинків на вулицях Коперника та Світла. Після завершення робіт послугу відновлять.

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Теги: Волинь, Україна, Луцьк, теплопостачання, аварія, витік, відключення
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