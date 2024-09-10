На війні загинув воїн з Волині Андрій Пронцевич

На війні загинув воїн з Волині Андрій Пронцевич
Страшне горе втрати знову не оминуло Волинь та Камінь-Каширську громаду. Повідомили про загибель воїна-волинянина.

Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширської об'єднаної територіальної громади.

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель Героя України, мужнього воїна із Каменя-Каширського – Пронцевича Андрія Івановича, 1991 року народження. Солдат віддав своє дорогоцінне життя, захищаючи нашу землю від російських окупантів. Андрій був справжнім патріотом, сміливим захисником та вірним побратимом. Його мужність та відданість назавжди залишаться в нашій пам'яті", - йдеться на сторінці громади.

Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, війна, загибель, втрата, смерть, Андрій Пронцевич
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