Волинянка підписала «петицію» і втратила близько 43 тисячі гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
За перші місяці 2025 року на Волині зафіксовано 184 випадки шахрайства. Значна частина з них пов'язана з військовою тематикою, зокрема підписанням петицій.
Про це йдеться у матеріалі "КонкурентTV".
Так, жертвою шахраїв стала волинянка Світлана, яка активно підписувала петиції про військових. В результаті з її карти було знято майже 43 000 грн після підписання фейкової петиції.
За словами потерпілої, вона щоразу підписувала петиції на підтримку військових. За добу їх могло бути від 20 до 50. Волинянка втратила майже 43 000 грн, з яких 30 000 грн зникло з кредитного ліміту, яким жінка навіть не користувалася.
Про це йдеться у матеріалі "КонкурентTV".
Так, жертвою шахраїв стала волинянка Світлана, яка активно підписувала петиції про військових. В результаті з її карти було знято майже 43 000 грн після підписання фейкової петиції.
За словами потерпілої, вона щоразу підписувала петиції на підтримку військових. За добу їх могло бути від 20 до 50. Волинянка втратила майже 43 000 грн, з яких 30 000 грн зникло з кредитного ліміту, яким жінка навіть не користувалася.