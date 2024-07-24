У волинському місті зросла ціна на картоплю. ФОТО





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За словами місцевих продавців, головна причина зростання цін — неврожай картоплі у 2024 році. Через несприятливі погодні умови та зменшення площ посадки, фермери зібрали значно менше картоплі, ніж очікувалося. Крім того, багато господарств скоротили обсяги вирощування через високі витрати на добрива та паливо.



Ще одним чинником стало зростання собівартості зберігання продукції. Через перебої з електропостачанням власники овочесховищ змушені використовувати генератори, що значно підвищує витрати.



Продавці на місцевому ринку стверджують, що 30 гривень за кілограм — це ще не межа. Очікується, що до весни картопля може подорожчати ще на 10-15%.



«Раніше за 100 гривень можна було купити мішок картоплі, а тепер ледь 3-4 кілограми», — бідкається пані Тетяна, мешканка Рожища.



Місцеві жителі здивовані такими цінами, адже картопля завжди вважалася "другим хлібом" українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Рожище, що на Волині, стрімко подорожчала картопля. Якщо ще кілька місяців тому цей базовий овоч можна було придбати за 22-25 гривень за кілограм, то наразі ціна зросла до 30 гривень. Ба більше, продавці прогнозують подальше підвищення вартості.Про це повідомляє ВСН. За словами місцевих продавців, головна причина зростання цін — неврожай картоплі у 2024 році. Через несприятливі погодні умови та зменшення площ посадки, фермери зібрали значно менше картоплі, ніж очікувалося. Крім того, багато господарств скоротили обсяги вирощування через високі витрати на добрива та паливо.Ще одним чинником стало зростання собівартості зберігання продукції. Через перебої з електропостачанням власники овочесховищ змушені використовувати генератори, що значно підвищує витрати.Продавці на місцевому ринку стверджують, що 30 гривень за кілограм — це ще не межа. Очікується, що до весни картопля може подорожчати ще на 10-15%.«Раніше за 100 гривень можна було купити мішок картоплі, а тепер ледь 3-4 кілограми», — бідкається пані Тетяна, мешканка Рожища.Місцеві жителі здивовані такими цінами, адже картопля завжди вважалася "другим хлібом" українців.

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