Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Герой з Волині Іван Демидюк

Демидюк Іван Іванович з Арсенович.



Про це



"Іван Іванович віддав своє життя за свободу і незалежність України. Він був справжнім воїном, який до останнього подиху боровся за Батьківщину.



Це непоправна втрата для родини, громади та всієї країни. Неможливо знайти слів, які б вгамували цей біль… Співчуваємо рідним, друзям, побратимам. Пам’ять про Героя житиме вічно. Вічна слава та шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що дата та час прощання буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув волинянинз Арсенович.Про це повідомили в Устилузькій громаді."Іван Іванович віддав своє життя за свободу і незалежність України. Він був справжнім воїном, який до останнього подиху боровся за Батьківщину.Це непоправна втрата для родини, громади та всієї країни. Неможливо знайти слів, які б вгамували цей біль… Співчуваємо рідним, друзям, побратимам. Пам’ять про Героя житиме вічно. Вічна слава та шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що дата та час прощання буде повідомлено додатково.

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