Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Герой з Волині Іван Демидюк

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Герой з Волині Іван Демидюк
Під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув волинянин Демидюк Іван Іванович з Арсенович.

Про це повідомили в Устилузькій громаді.

"Іван Іванович віддав своє життя за свободу і незалежність України. Він був справжнім воїном, який до останнього подиху боровся за Батьківщину.

Це непоправна втрата для родини, громади та всієї країни. Неможливо знайти слів, які б вгамували цей біль… Співчуваємо рідним, друзям, побратимам. Пам’ять про Героя житиме вічно. Вічна слава та шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дата та час прощання буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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