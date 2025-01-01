Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Герой з Волині Іван Демидюк
Сьогодні, 15:00
Під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув волинянин Демидюк Іван Іванович з Арсенович.
Про це повідомили в Устилузькій громаді.
"Іван Іванович віддав своє життя за свободу і незалежність України. Він був справжнім воїном, який до останнього подиху боровся за Батьківщину.
Це непоправна втрата для родини, громади та всієї країни. Неможливо знайти слів, які б вгамували цей біль… Співчуваємо рідним, друзям, побратимам. Пам’ять про Героя житиме вічно. Вічна слава та шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дата та час прощання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили в Устилузькій громаді.
"Іван Іванович віддав своє життя за свободу і незалежність України. Він був справжнім воїном, який до останнього подиху боровся за Батьківщину.
Це непоправна втрата для родини, громади та всієї країни. Неможливо знайти слів, які б вгамували цей біль… Співчуваємо рідним, друзям, побратимам. Пам’ять про Героя житиме вічно. Вічна слава та шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дата та час прощання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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