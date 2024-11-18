У 16 областях України частково вводять протиепідемічні заходи через зростання хворих на ГРВІ, грип та COVID-19





Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, пише



За даними міністерства, за тиждень — з 10 до 16 лютого — в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли 206 653 людини. З них 60% — діти. З ускладненнями госпіталізовано 2130 дорослих і 3276 дітей.



Зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. МОЗ прогнозує, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.



Наразі у 16 областях частково впроваджують протиепідемічні заходи. За рішенням обласних комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у певному регіоні або окремих населених пунктах можуть застосовувати «локальний карантин».



Йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи, щоб зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію.



Де вже ввели карантин?



МОЗ повідомляло, що «локальні карантини» можуть ввести у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.



Комісія Львівської обласної адміністрації вирішила перевести всі школи на дистанційне навчання з 18 до 28 лютого. А от школи у Львівській громаді не відправлятимуть на карантин.



Заклади загальної, передвищої освіти в Івано-Франківській області переходять на дистанційну форму навчання 4 березня.



У Чернівецькій області навчаються дистанційно учні 56 шкіл. Ще 22 школи мають окремі класи на дистанційному навчанні. 18 дитячих садочків перейшли на дистанційний формат, 17 закладів дошкільної освіти зачинені на карантин.



У Київській міській держадміністрації розповідали, що керівники шкіл самостійно ухвалюватимуть рішення про запровадження карантину.



Як захиститися?



МОЗ нагадує: найдієвіший спосіб для профілактики грипу та COVID-19 — щорічна вакцинація. Проводити щеплення проти грипу можна не лише на початку, а й упродовж усього епідсезону.



Наразі всі області забезпечені вакциною проти COVID-19. Вакцина проти грипу доступна в аптеках. Станом на 16 лютого проти грипу вакцинувалися 109 913 людей.

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