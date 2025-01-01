На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 12:40
18 лютого о 22:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Журавники Горохівської громада горить житловий будинок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події скеровано черговий підрозділ 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Горохова спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Мар'янівка.
Рятувальники в складі ланки ГДЗС за допомогою водяного ствола приборкали займання, горіння ліквідовано о 23:03. Потерпілих немає.
Пожежа виникла через коротке замикання електропобутового пристрою.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події скеровано черговий підрозділ 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Горохова спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Мар'янівка.
Рятувальники в складі ланки ГДЗС за допомогою водяного ствола приборкали займання, горіння ліквідовано о 23:03. Потерпілих немає.
Пожежа виникла через коротке замикання електропобутового пристрою.
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