На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події скеровано черговий підрозділ 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Горохова спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Мар'янівка.



Рятувальники в складі ланки ГДЗС за допомогою водяного ствола приборкали займання, горіння ліквідовано о 23:03. Потерпілих немає.



Пожежа виникла через коротке замикання електропобутового пристрою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 лютого о 22:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Журавники Горохівської громада горить житловий будинок.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події скеровано черговий підрозділ 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Горохова спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Мар'янівка.Рятувальники в складі ланки ГДЗС за допомогою водяного ствола приборкали займання, горіння ліквідовано о 23:03. Потерпілих немає.Пожежа виникла через коротке замикання електропобутового пристрою.

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