Франція терміново збирає зустріч для обговорення ситуації в Україні, - Reuters

Франція терміново збирає зустріч для обговорення ситуації в Україні, - Reuters
19 лютого Франція організує ще одну зустріч для обговорення ситуації в Україні та європейської безпеки, на яку запросять країни ЄС, що не були присутні на першій зустрічі, а також Канаду.

Про це пише агенція Reuters, передає ТСН.

За даними дипломатичних джерел, до списку запрошених на зустріч щодо України та європейської безпеки увійшли Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

Як повідомили дипломати, деякі країни, ймовірно, будуть брати участь у зустрічі Франції за допомогою відеоконференції. Французька сторона поки не прокоментувала цю інформацію.

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Теги: переговори, франція
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