Волиняни принесли збірній України дві медалі на Іграх Нескорених у Канаді

Сергій Гордієвич з Нововолинська здобув перше місце у змаганнях з гірськолижного спорту, а Костянтин Копелюк з Ковеля у складі збірної з волейболу сидячи виборов «бронзу».



Про успіхи української збірної інформують на офіційній сторінці, передає



У загальному підсумку Україна має 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових.



Перше місце — у Сполучених Штатів Америки: її гравці здобули 55 медалей.



Волиняни, які цьогоріч змагалися у складі української збірної:



Алла Сенченко з Луцька (змагалася зі сноуборду, скелетону, керлінгу, веслування) — солдатка ЗСУ. У травні 2022 року отримала поранення під час виконання бойового завдання в Лимані на Донеччині, згодом потрапила в полон.



Сергій Гордієвич з Нововолинська (брав участь у змаганнях з веслування, гірських лиж) — старший солдат ЗСУ, ветеран. Отримав поранення у травні 2022 року під час наступу батальйону на Харківщині.



Костянтин Копелюк з Ковеля (змагався з баскетболу на кріслах колісних, волейболу сидячи, регбі на кріслах колісних, сноуборду) — молодший сержант ЗСУ. Отримав поранення у червні поблизу с. Берестове Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та в липні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі Яколівки Бахмутського району на Донеччині.



Ігри Нескорених — це одні з найбільших міжнародних змагань серед ветеранів і військовослужбовців, які мають травми й поранення. Тривали з 8 по 16 лютого у Ванкувері й Вістлері (Канада). В них брали участь 550 учасників із 25 країн.



Цьогоріч вони вперше відбувалися за «гібридним» форматом: учасники змагалися не лише у літніх, а й у зимових видах спорту.



Загалом змагання налічували 11 видів спорту: до звичних веслування на тренажерах, плавання, волейболу сидячи, баскетболу і регбі на кріслах колісних додали зимові види — гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг.



Команда з України була представлена найбільшим складом у своїй історії: участь у змаганнях взяли 35 українських ветеранів та військовослужбовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Нововолинська здобув перше місце у змаганнях з гірськолижного спорту, аз Ковеля у складі збірної з волейболу сидячи виборов «бронзу».Про успіхи української збірної інформують на офіційній сторінці, передає misto.media У загальному підсумку Україна має 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових.Перше місце — у Сполучених Штатів Америки: її гравці здобули 55 медалей.Волиняни, які цьогоріч змагалися у складі української збірної:з Луцька (змагалася зі сноуборду, скелетону, керлінгу, веслування) — солдатка ЗСУ. У травні 2022 року отримала поранення під час виконання бойового завдання в Лимані на Донеччині, згодом потрапила в полон.Сергій Гордієвич з Нововолинська (брав участь у змаганнях з веслування, гірських лиж) — старший солдат ЗСУ, ветеран. Отримав поранення у травні 2022 року під час наступу батальйону на Харківщині.Костянтин Копелюк з Ковеля (змагався з баскетболу на кріслах колісних, волейболу сидячи, регбі на кріслах колісних, сноуборду) — молодший сержант ЗСУ. Отримав поранення у червні поблизу с. Берестове Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та в липні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі Яколівки Бахмутського району на Донеччині.Ігри Нескорених — це одні з найбільших міжнародних змагань серед ветеранів і військовослужбовців, які мають травми й поранення. Тривали з 8 по 16 лютого у Ванкувері й Вістлері (Канада). В них брали участь 550 учасників із 25 країн.Цьогоріч вони вперше відбувалися за «гібридним» форматом: учасники змагалися не лише у літніх, а й у зимових видах спорту.Загалом змагання налічували 11 видів спорту: до звичних веслування на тренажерах, плавання, волейболу сидячи, баскетболу і регбі на кріслах колісних додали зимові види — гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг.Команда з України була представлена найбільшим складом у своїй історії: участь у змаганнях взяли 35 українських ветеранів та військовослужбовців.

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