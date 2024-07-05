Волиняни принесли збірній України дві медалі на Іграх Нескорених у Канаді
Сьогодні, 22:12
Сергій Гордієвич з Нововолинська здобув перше місце у змаганнях з гірськолижного спорту, а Костянтин Копелюк з Ковеля у складі збірної з волейболу сидячи виборов «бронзу».
Про успіхи української збірної інформують на офіційній сторінці, передає misto.media.
У загальному підсумку Україна має 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових.
Перше місце — у Сполучених Штатів Америки: її гравці здобули 55 медалей.
Волиняни, які цьогоріч змагалися у складі української збірної:
Алла Сенченко з Луцька (змагалася зі сноуборду, скелетону, керлінгу, веслування) — солдатка ЗСУ. У травні 2022 року отримала поранення під час виконання бойового завдання в Лимані на Донеччині, згодом потрапила в полон.
Сергій Гордієвич з Нововолинська (брав участь у змаганнях з веслування, гірських лиж) — старший солдат ЗСУ, ветеран. Отримав поранення у травні 2022 року під час наступу батальйону на Харківщині.
Костянтин Копелюк з Ковеля (змагався з баскетболу на кріслах колісних, волейболу сидячи, регбі на кріслах колісних, сноуборду) — молодший сержант ЗСУ. Отримав поранення у червні поблизу с. Берестове Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та в липні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі Яколівки Бахмутського району на Донеччині.
Ігри Нескорених — це одні з найбільших міжнародних змагань серед ветеранів і військовослужбовців, які мають травми й поранення. Тривали з 8 по 16 лютого у Ванкувері й Вістлері (Канада). В них брали участь 550 учасників із 25 країн.
Цьогоріч вони вперше відбувалися за «гібридним» форматом: учасники змагалися не лише у літніх, а й у зимових видах спорту.
Загалом змагання налічували 11 видів спорту: до звичних веслування на тренажерах, плавання, волейболу сидячи, баскетболу і регбі на кріслах колісних додали зимові види — гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг.
Команда з України була представлена найбільшим складом у своїй історії: участь у змаганнях взяли 35 українських ветеранів та військовослужбовців.
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Про успіхи української збірної інформують на офіційній сторінці, передає misto.media.
У загальному підсумку Україна має 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових.
Перше місце — у Сполучених Штатів Америки: її гравці здобули 55 медалей.
Волиняни, які цьогоріч змагалися у складі української збірної:
Алла Сенченко з Луцька (змагалася зі сноуборду, скелетону, керлінгу, веслування) — солдатка ЗСУ. У травні 2022 року отримала поранення під час виконання бойового завдання в Лимані на Донеччині, згодом потрапила в полон.
Сергій Гордієвич з Нововолинська (брав участь у змаганнях з веслування, гірських лиж) — старший солдат ЗСУ, ветеран. Отримав поранення у травні 2022 року під час наступу батальйону на Харківщині.
Костянтин Копелюк з Ковеля (змагався з баскетболу на кріслах колісних, волейболу сидячи, регбі на кріслах колісних, сноуборду) — молодший сержант ЗСУ. Отримав поранення у червні поблизу с. Берестове Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та в липні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі Яколівки Бахмутського району на Донеччині.
Ігри Нескорених — це одні з найбільших міжнародних змагань серед ветеранів і військовослужбовців, які мають травми й поранення. Тривали з 8 по 16 лютого у Ванкувері й Вістлері (Канада). В них брали участь 550 учасників із 25 країн.
Цьогоріч вони вперше відбувалися за «гібридним» форматом: учасники змагалися не лише у літніх, а й у зимових видах спорту.
Загалом змагання налічували 11 видів спорту: до звичних веслування на тренажерах, плавання, волейболу сидячи, баскетболу і регбі на кріслах колісних додали зимові види — гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг.
Команда з України була представлена найбільшим складом у своїй історії: участь у змаганнях взяли 35 українських ветеранів та військовослужбовців.
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